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Постер фильма Мальчик в полосатой пижаме
Постер фильма Мальчик в полосатой пижаме
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Мальчик в полосатой пижаме

Мальчик в полосатой пижаме

The Boy in the Striped Pajamas 18+
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Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается в Германии во время Второй мировой войны. Нацистский чиновник вместе со своей семьей переезжает в новый дом, прямо по соседству с которым располагается концентрационный лагерь. Его сын, 8-летний Бруно, активно исследует окрестности дома. В силу возраста он не понимает, что происходит за забором из колючей проволоки. Мальчик воспринимает все происходящее как игру, в которую играют странные люди в полосатых пижамах. Вскоре он знакомится с еврейским мальчиком Шмуэлем и с его помощью попадает на территорию лагеря...

  • Фильм основан на одноименном романе Джона Бойна. 
  • В книге родителей Бруно зовут Ральф и Эльза. В титрах фильма они обозначены как "отец" и "мать" - в знак того, что повествование ведётся исключительно с точки зрения мальчика. 
  • По книге Бруно исполнилось девять лет, в фильме герой - восьмилетний.
  • Несмотря на то, что в фильме ни разу не упоминается название концлагеря, подразумевается Освенцим - только в нем располагалось четыре крематория.
  • Руперт Френд, исполнитель роли лейтенанта Колтера, поначалу отказался от участия в съёмках, шокированный жестокостью своего персонажа, но затем все же дал согласие.  
  • Вера Фармига стала единственной американкой в касте фильма.

История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

Мальчик в полосатой пижаме - трейлер
Мальчик в полосатой пижаме  трейлер
Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 7 мая 2008
Дата выхода
28 августа 2008 Россия 12+
20 августа 2008 Австралия
4 июня 2009 Австрия
4 декабря 2008 Аргентина
29 апреля 2009 Бельгия
7 ноября 2008 Бразилия
12 сентября 2008 Великобритания
6 ноября 2008 Венгрия
7 мая 2008 Германия
16 апреля 2009 Греция
28 ноября 2008 Дания
30 октября 2008 Израиль
12 сентября 2008 Ирландия
27 марта 2009 Исландия
26 сентября 2008 Испания
19 декабря 2008 Италия
28 августа 2008 Казахстан
28 ноября 2008 Мексика
8 января 2009 Нидерланды
5 марта 2009 Новая Зеландия
26 декабря 2008 Норвегия
27 марта 2009 Панама
5 марта 2009 Перу
29 января 2009 Португалия
7 ноября 2008 США
26 февраля 2009 Сингапур
5 февраля 2019 Словакия
28 августа 2008 Украина
16 января 2009 Финляндия
26 марта 2009 Чехия
15 января 2009 Чили
27 ноября 2008 Швейцария
19 декабря 2008 Швеция
5 декабря 2008 ЮАР
8 августа 2009 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $12 500 000
Сборы в мире $40 416 563
Производство Miramax, BBC Film, Heyday Films
Другие названия
The Boy in the Striped Pajamas, The Boy in the Striped Pyjamas, El niño con el pijama de rayas, El niño con el pijama a rayas, A csíkos pizsamás fiú, Baiatul in pijama vargata, Berniukas dryzuota pizama, Chlapec v pruhovaném pyžamu, Chlapec v pruhovanom pyžame, Chłopiec w pasiastej piżamie, Chú bé mang pyjama sọc, Cizgili Pijamali Ushaq, Çizgili Pijamalı Çocuk, Decak u prugastoj pidzami, Dečak u prugastoj pižami, Decek v crtasti pizami, Der Junge im gestreiften Pyjama, Dječak u prugastoj pidžami, Drengen i den stribede pyjamas, El nen del pijama de ratlles, Ha'naar be'pyjamat ha'passim, Il bambino con il pigiama a righe, Le garçon au pyjama rayé, O Menino do Pijama Listrado, O Rapaz do Pijama às Riscas, Poika raidallisessa pyjamassa, Poiss triibulises pidzaamas, Pojken i randig pyjamas, To agori piso apo to syrmatoplegma, Yo'l-yo'l pijamali bola, Το αγόρι πίσω από το συρματόπλεγμα, Дечак у пругастој пиџами, Мальчик в полосатой пижаме, Момчето с раираната пижама, Хлопчик в смугастій піжамі, 穿条纹睡衣的男孩, 穿條紋衣的男孩, 縞模様のパジャマの少年
Режиссер
Марк Херман
В ролях
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Вера Фармига
Вера Фармига
Руперт Френд
Руперт Френд
Джек Скэнлон
Эмбер Битти
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
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Наша рецензия

«Мальчик в полосатой пижаме» - экранизация одноименного романа, в основе сюжета которого встреча представителей двух разных миров. Два маленьких мальчика, один из которых - сын высокопоставленного немецкого чиновника, а второй - еврей в трудовом лагере, живут абсолютно разными жизнями во время Второй мировой войны. Поскольку каждому из них нет и десяти лет, то они слабо представляют что происходит, и почему их жизни настолько отличаются. Но они все равно становятся друзьями.…
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nurdana baktygali 24 июня 2025, 21:41
Фильм Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі фашистік Германиядағы концлагерьдің маңында тұратын сегіз жастағы Бруно есімді баланың тағдыры туралы… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:33
Иә, бұл фильм балалықтың тазалығын соғыстың қаралы көлеңкесінде ерекше бір нәзіктікпен көрсетеді. Бруно мен Шмуэльдің достығы — үнсіз айқай іспеттес.… Читать дальше…
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Мальчик в полосатой пижаме - трейлер
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