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«Мальчик в полосатой пижаме» - экранизация одноименного романа, в основе сюжета которого встреча представителей двух разных миров. Два маленьких мальчика, один из которых - сын высокопоставленного немецкого чиновника, а второй - еврей в трудовом лагере, живут абсолютно разными жизнями во время Второй мировой войны. Поскольку каждому из них нет и десяти лет, то они слабо представляют что происходит, и почему их жизни настолько отличаются. Но они все равно становятся друзьями.…