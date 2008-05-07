Действие фильма разворачивается в Германии во время Второй мировой войны. Нацистский чиновник вместе со своей семьей переезжает в новый дом, прямо по соседству с которым располагается концентрационный лагерь. Его сын, 8-летний Бруно, активно исследует окрестности дома. В силу возраста он не понимает, что происходит за забором из колючей проволоки. Мальчик воспринимает все происходящее как игру, в которую играют странные люди в полосатых пижамах. Вскоре он знакомится с еврейским мальчиком Шмуэлем и с его помощью попадает на территорию лагеря...
История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.
|28 августа 2008
|Россия
|12+
|20 августа 2008
|Австралия
|4 июня 2009
|Австрия
|4 декабря 2008
|Аргентина
|29 апреля 2009
|Бельгия
|7 ноября 2008
|Бразилия
|12 сентября 2008
|Великобритания
|6 ноября 2008
|Венгрия
|7 мая 2008
|Германия
|16 апреля 2009
|Греция
|28 ноября 2008
|Дания
|30 октября 2008
|Израиль
|12 сентября 2008
|Ирландия
|27 марта 2009
|Исландия
|26 сентября 2008
|Испания
|19 декабря 2008
|Италия
|28 августа 2008
|Казахстан
|28 ноября 2008
|Мексика
|8 января 2009
|Нидерланды
|5 марта 2009
|Новая Зеландия
|26 декабря 2008
|Норвегия
|27 марта 2009
|Панама
|5 марта 2009
|Перу
|29 января 2009
|Португалия
|7 ноября 2008
|США
|26 февраля 2009
|Сингапур
|5 февраля 2019
|Словакия
|28 августа 2008
|Украина
|16 января 2009
|Финляндия
|26 марта 2009
|Чехия
|15 января 2009
|Чили
|27 ноября 2008
|Швейцария
|19 декабря 2008
|Швеция
|5 декабря 2008
|ЮАР
|8 августа 2009
|Япония