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Последний самурай Последний самурай
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The Last Samurai

Последний самурай, 2003

2003 / США
7.9 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

70-е годы XIX века, Япония. Отставной капитан кавалерии северян Нейтан Олгрен получает предложение обучить солдат японской императорской армии воевать современным стрелковым оружием. Император рассчитывает, что новая армия сумеет разгромить феодалов-сепаратистов, вооруженных по старому образцу, но первое же сражение заканчивается поражением, а сам Олгрен попадает к самураям в плен. 

  • Это не только первый случай, когда Кен Ватанабэ снялся в фильме американского производства, но и первый раз, когда он говорит в фильме по-английски.
  • Том Круз потратил на подготовку к этому фильму почти два года. Она включала обучение фехтованию и уроки японского языка.
  • Кузнеца в деревне сыграл настоящий кузнец мечей Сёдзи Йошихара, который является мастером фехтования. 
  • После просмотра фильма можно подумать, что новая армия Японии была обучена американцами, хотя на самом деле в модернизации японской армии помогал прусский генеральный штаб. 
  • Этот фильм собрал в японском прокате большую сумму денег, чем в США.
  • Съемки в Таранаки пришлись на лето без дождя, что сыграло на руку съемочной группе. Местные жители называют такую погоду «самурайское лето». 
  • Финальный бой снимался 26 мая. У поклонников фильма принято пересматривать его каждый год именно в этот день. 

Япония. Конец XIX века. Капитан Нейтон Альгрен, американский военный офицер, нанят Императором Японии для обучения первой армии страны восходящего солнца современному искусству ведения боевых действий. Император пытается искоренить древний класс имперских воинов-самураев, готовясь к более прозападной политике правительства, поддерживающего внешнюю торговлю. Тем временем, в результате столкновений с самураями, Альгрен оказывается в центре противостояния двух миров и цивилизаций, где единственная возможность выстоять –- это руководствоваться собственным понятием чести.

7.9 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 15 февраля 2004
Премьера онлайн 7 января 2016
Премьера в мире 22 ноября 2003
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Том Круз
Том Круз
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Шин Коямада
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний самурай 2 постера
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Наша рецензия
Господи, как же все-таки приятно после убогого новозеландского ширпотреба с примитивной режиссурой, похабными спецэффектами, позорными боевыми сценами и уродливыми эльфами посмотреть настоящее кино, где батальные эпизоды продуманы, актеры естественны, а диалоги осмысленны. Вообще говоря, имя режиссера Эдварда Цвика с конца 80-х годов – твердая гарантия качества; а уж когда дело доходит до эпоса, снятого на материале XIX века, – здесь Цвику в современном американском кинематографе определенно…
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