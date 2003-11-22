Последний самурай, 2003

70-е годы XIX века, Япония. Отставной капитан кавалерии северян Нейтан Олгрен получает предложение обучить солдат японской императорской армии воевать современным стрелковым оружием. Император рассчитывает, что новая армия сумеет разгромить феодалов-сепаратистов, вооруженных по старому образцу, но первое же сражение заканчивается поражением, а сам Олгрен попадает к самураям в плен.
Япония. Конец XIX века. Капитан Нейтон Альгрен, американский военный офицер, нанят Императором Японии для обучения первой армии страны восходящего солнца современному искусству ведения боевых действий. Император пытается искоренить древний класс имперских воинов-самураев, готовясь к более прозападной политике правительства, поддерживающего внешнюю торговлю. Тем временем, в результате столкновений с самураями, Альгрен оказывается в центре противостояния двух миров и цивилизаций, где единственная возможность выстоять –- это руководствоваться собственным понятием чести.