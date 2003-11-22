Последний самурай, 2003

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Господи, как же все-таки приятно после убогого новозеландского ширпотреба с примитивной режиссурой, похабными спецэффектами, позорными боевыми сценами и уродливыми эльфами посмотреть настоящее кино, где батальные эпизоды продуманы, актеры естественны, а диалоги осмысленны. Вообще говоря, имя режиссера Эдварда Цвика с конца 80-х годов – твердая гарантия качества; а уж когда дело доходит до эпоса, снятого на материале XIX века, – здесь Цвику в современном американском кинематографе определенно… Читать