Железнодорожные тигры, 2016

В декабре 1941 года Япония расширяет оккупацию соседних стран в Юго-Восточной Азии. Железная дорога от Тяньцзинь Нанкин в Восточном Китае стала ключевым маршрутом для военных перевозок под усиленной охраной японских солдат. Работник железной дороги Ма Юань организовывает команду борцов за свободу. Используя свои глубокие знания железнодорожных сетей, он со своими людьми устраивает засады для японских солдат и ворует их припасы, чтобы накормить голодающих соотечественников.



Местные называют своих героев «железнодорожными тиграми». И когда борцы за свободу оказываются на неправильной стороне путей при отправке подкрепления японцам в провинцию Шаньдун, Ма Юань решается на опасный поступок — взорвать тщательно охраняемый железнодорожный мост.