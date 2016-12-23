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Железнодорожные тигры Железнодорожные тигры
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Railroad Tigers

Железнодорожные тигры, 2016

2016 / Китай
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

В декабре 1941 года Япония расширяет оккупацию соседних стран в Юго-Восточной Азии. Железная дорога от Тяньцзинь Нанкин в Восточном Китае стала ключевым маршрутом для военных перевозок под усиленной охраной японских солдат. Работник железной дороги Ма Юань организовывает команду борцов за свободу. Используя свои глубокие знания железнодорожных сетей, он со своими людьми устраивает засады для японских солдат и ворует их припасы, чтобы накормить голодающих соотечественников.

Местные называют своих героев «железнодорожными тиграми». И когда борцы за свободу оказываются на неправильной стороне путей при отправке подкрепления японцам в провинцию Шаньдун, Ма Юань решается на опасный поступок — взорвать тщательно охраняемый железнодорожный мост.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 9 мая 2017
Премьера в мире 23 декабря 2016
Возраст 16+
Режиссер
Дин Шэн
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Ван Кай
Хуан Цзытао
Даррен Ван
Хироюки Икэути
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Железнодорожные тигры 3 постера
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Железнодорожные тигры смотреть онлайн

Железнодорожные тигры
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