Остров Амрум, весна 1945 года. В последние дни войны 12-летний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, охотится на тюленей в коварном море, рыбачит по ночам и работает на соседней ферме, чтобы помочь матери прокормить семью. Несмотря на тяготы, жизнь на прекрасном, продуваемом всеми ветрами острове кажется ему раем. Но когда наконец наступает мир, и власти нацистов приходит конец, он обнаруживает, что враг находится гораздо ближе, чем он мог себе представить.
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