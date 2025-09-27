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Постер фильма Амрум
7.3
Киноафиша Фильмы Амрум
7.3

Амрум

, 2025
Amrum
Германия / драма, исторический, военный / 18+
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Постер фильма Амрум
7.3
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Не пойду 0

О фильме

Остров Амрум, весна 1945 года. В последние дни войны 12-летний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, охотится на тюленей в коварном море, рыбачит по ночам и работает на соседней ферме, чтобы помочь матери прокормить семью. Несмотря на тяготы, жизнь на прекрасном, продуваемом всеми ветрами острове кажется ему раем. Но когда наконец наступает мир, и власти нацистов приходит конец, он обнаруживает, что враг находится гораздо ближе, чем он мог себе представить.

В ролях

Jasper Billerbeck
Nanning
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Tessa Bendixen
Kian Köppke
Hermann
Лаура Тонке
Лаура Тонке
Hille Hagener
Харк Бом
Der alte Mann am Meer
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Onkel Theo
Лиза Хагмайстер
Tante Ena
Детлев Бук
Fischer Sam Gangsters
Florentine Panizza
Стеффен Винк
Дирк Болинг
Schlachter Jens
Jola Richter
Режиссер Фатих Акин
Сценарист Фатих Акин, Харк Бом
Композитор Hainbach
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 февраля 2026
Премьера в мире 27 сентября 2025
Дата выхода
10 октября 2025 Австрия 12
18 июня 2026 Бразилия
9 октября 2025 Германия 12
30 октября 2025 Греция
23 октября 2025 Израиль 12
24 апреля 2026 Испания
12 марта 2026 Италия
19 марта 2026 Нидерланды 12
8 мая 2026 Норвегия
9 апреля 2026 Сербия o.A.
5 декабря 2025 Турция 13+
7 мая 2026 Украина
24 апреля 2026 Финляндия
24 декабря 2025 Франция
9 октября 2025 Швейцария 12
Сборы в мире $9 306 910
Производство Bombero International, Rialto Film, Creative Europe Media
Другие названия
Amrum, Amrum - Sodan viimeiset päivät lapsen silmin, L'isola dei ricordi, La isla de Amrum, O Rapaz da Ilha de Amrum, Ostrov Amrum, Tidevannet på Amrum, Uma Infância Alemã, Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945, Yaldoot Germanit, Στο νησί του Άμρουμ, Амрум, 消逝在浪裡的童年, Amrum, 1945, Île d'Amrum, 1945

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 22 июля 2026

Отзывы о фильме

ikolmogorova 17 мая 2026, 21:30
Так тонко и душевно рассказать о Великой Отечественной войне может только талантливый немецко-турецкий режиссер Факин Акин. Недаром я очень люблю… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 31 мая 2026, 16:21
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
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