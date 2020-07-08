Унесенные ветром, 1939

США накануне Гражданской войны. Скарлетт О’Хара – дочь владельца хлопковой плантации и всеобщая любимица, которая наслаждается очарованием юности и блестящим будущим впереди. Планы и мечты девушки рушатся после получения двух новостей – о начале военных действий и о помолвке Эшли Уилкса, в которого Скарлетт тайно влюблена. Впереди у нее теперь – долгие дни, полные одиночества и страха за свою жизнь, но гордая южанка не привыкла отдаваться на волю судьбы.
Могучие ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность южанки Скарлетт О`Хара, когда привычный шум балов сменяется грохотом канонад на подступах к родному дому. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разоренной земле, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь.