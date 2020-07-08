Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Унесенные ветром Унесенные ветром
Киноафиша Фильмы Унесенные ветром
Gone with the Wind

Унесенные ветром, 1939

1939 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

США накануне Гражданской войны. Скарлетт О’Хара – дочь владельца хлопковой плантации и всеобщая любимица, которая наслаждается очарованием юности и блестящим будущим впереди. Планы и мечты девушки рушатся после получения двух новостей – о начале военных действий и о помолвке Эшли Уилкса, в которого Скарлетт тайно влюблена. Впереди у нее теперь – долгие дни, полные одиночества и страха за свою жизнь, но гордая южанка не привыкла отдаваться на волю судьбы.

  • На роль Ретта Батлера рассматривались кандидатуры Рональда Колмана, Гэри Купера, Фредрика Марча, Бэзила Рэтбоуна и Эррола Флинна.
  • Для съемок сцен с усадьбой был задействован особняк брата Майрона Селзника – главы голливудской фирмы по подбору актеров и брата продюсера картины Дэвида Селзника.
  • На роль Мамушки претендовала Лиззи МакДаффи, повариха президента США Франклина Рузвельта.
  • В написании нескольких сцен принял участие Скотт Фитцджеральд, но его имя так и не было указано в титрах.
  • Исполнитель роли Эшли Лесли Говард являлся военным офицером запаса и с началом Второй мировой войны отправился добровольцем на фронт, где погиб в июне 1943 года.
  • Роль Скарлетт могла достаться Полетт Годдар или Бетт Дэвис. Пробовалась на роль и Кэрол Ломбард, жена Кларка Гейбла.

Могучие ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность южанки Скарлетт О`Хара, когда привычный шум балов сменяется грохотом канонад на подступах к родному дому. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разоренной земле, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь.

8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 3 часа 53 минуты
Год выпуска 1939
Премьера онлайн 8 июля 2020
Премьера в мире 15 декабря 1939
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Флеминг
В ролях
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Лесли Ховард
Оливия Де Хэвиллэнд
Оскар Полк
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Серена
Серена (2014)
6.0833335
Терпеливая любовь
Терпеливая любовь (2004)
8
Там, где сердце
Там, где сердце (2000)
7.4
Мадам Бовари
Мадам Бовари (1991)
7.818182
Интерьеры
Интерьеры (1978)
7.4
До свиданья, дорогая
До свиданья, дорогая (1977)
7.8333335
Джоси Уэйлс – человек вне закона
Джоси Уэйлс – человек вне закона (1976)
6.6363635
Самый меткий
Самый меткий (1976)
7.6
Округ Рэйнтри
Округ Рэйнтри (1957)
6.4
Фильм находится в подборках
Душевные фильмы на Старый Новый год Душевные фильмы на Старый Новый год
Постер фильма Унесенные ветром 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Унесенные ветром
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова «Унесенные ветром», «Неспящие в Сиэтле», «Искупление» и другие фильмы, которые просто невозможно смотреть без слез.
Написать
11 мая 2022 11:28
Тест: какая культовая фраза из кино станет твоим девизом по жизни? Узнай, какие слова мудрые слова из кинематографа будут отныне твоей путеводной звездой. Возможно, по жизни тебе суждено придерживаться слов Альбуса Дамблдора, Скарлетт О’Хары или Людмилы Свиридовой.
Написать
19 апреля 2022 12:48
Антилюбовь: 5 фильмов про токсичные отношения, которые нас обманывают В попытке развеять ложные представления о «настоящей» любви редакция Киноафиши собрала пять культовых мелодрам, которые романтизируют токсичные отношения.
Написать
16 февраля 2022 14:43
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши