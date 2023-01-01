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Следую своим курсом, 1974

1974 / СССР
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О фильме

Шли последние дни июня 1942 года. Фашистские войска рвались к Севастополю, бои шли уже в самом городе. Корабли Черноморского флота уже не раз прорывались в Севастополь, доставляя пополнение, боеприпасы и оружие. И вот, эсминцы «Дерзкий» и «Стремительный» получают новый приказ отправиться в Севастополь.

Этот путь известен морякам достаточно хорошо, но фашисты неоднократно минировали единственный фарватер к Севастополю, а вражеские самолеты постоянно атакуют эсминцы. Ценой потери «Дерзкого» морякам удается прорваться в Севастополь. Но самые тяжелые испытания выпадают морякам на обратном пути, когда перегруженный ранеными «Стремительный» возвращается в родной порт.

7.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 7 апреля 1974
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Вадим Лысенко
В ролях
Улдис Лиелдидж
Сергей Мартынов
Игорь Комаров
Валентина Егоренкова
Екатерина Крупенникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените 10 голосов
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Постер фильма Следую своим курсом 2 постера
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