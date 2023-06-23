Главным героем можно условно назвать фотографа, возвращающегося в родную деревню после долгих лет скитаний по горячим точкам планеты. Он не может принять новой реальности ненависти и кровной мести между людьми, с которыми когда-то жил, ходил в школу, играл.
|11 августа 1995
|Великобритания
|28 сентября 1995
|Германия
|12 января 1995
|Испания
|31 августа 1994
|Италия
|15 сентября 1994
|Канада
|9 июня 1994
|Македония
|12 января 1995
|Нидерланды
|24 февраля 1995
|США
|NR
|16 ноября 1994
|Франция
|U
|3 июня 1995
|Южная Корея
|18