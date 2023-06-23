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Постер фильма Перед дождем
7.9
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7.9

Перед дождем

, 1994
Pred dozhdot
Великобритания, Македония, Франция / драма, мелодрама, военный / 18+
Постер фильма Перед дождем
7.9

О фильме

Главным героем можно условно назвать фотографа, возвращающегося в родную деревню после долгих лет скитаний по горячим точкам планеты. Он не может принять новой реальности ненависти и кровной мести между людьми, с которыми когда-то жил, ходил в школу, играл.

В ролях

Кэтрин Картлидж
Anne
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Aleksander
Грегуар Колен
Грегуар Колен
Kiril
Кирилл Ристоски
Father Damjan
Младен Крстевский
Trifun
Йосиф Йосифовски
Отец Марко
Борис Дельцевский
Petre
Dejan Velkov
Mate
Dzemail Maksut
Kuzman
Лабина Митевска
Zamira
Режиссер Манчевский, Милчо
Сценарист Манчевский, Милчо
Композитор Dragan Dautovski, Zlatko Origjanski, Zoran Spasovski, Goran Trajkoski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Македония / Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 9 июня 1994
Дата выхода
11 августа 1995 Великобритания
28 сентября 1995 Германия
12 января 1995 Испания
31 августа 1994 Италия
15 сентября 1994 Канада
9 июня 1994 Македония
12 января 1995 Нидерланды
24 февраля 1995 США NR
16 ноября 1994 Франция U
3 июня 1995 Южная Корея 18
Бюджет $1 900 000
Сборы в мире $763 847
Производство Aim Productions, Noé Productions, Vardar Film
Другие названия
Pred dozhdot, Before the Rain, Antes de la lluvia, Prije kiše, Vor dem Regen, Antes da Chuva, Enne vihma, Ennen sadetta, Eső előtt, Før regnen, Før regnet faller, Innan regnet faller, Pish az Baran, Pred dežjem, Prieš lietų, Prima della pioggia, Yağmurdan Önce, Zanim spadnie deszcz, Πριν από τη βροχή, Перед дождем, Пред дождот, Преди дъжда, ビフォア・ザ・レイン, 暴雨将至, 暴雨將至, Prin apo ti vrohi, 山雨欲来, Prieš lietu

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 23 июня 2023

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