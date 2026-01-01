Оповещения от Киноафиши
Велосипедисты

Biciklisti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Biciklisti

Страна Югославия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1970
Премьера в мире 12 марта 1970
Дата выхода
12 марта 1970 Сербия
Производство Dunav Film
Другие названия
Biciklisti, The Cyclists, Polkupyöräilijät, Велосипедисты
В ролях
Милена Дравич
Мия Алексич
Miodrag Petrovic-Ckalja
Любиша Самарджич
Елисавета Саблич
Rade Markovic
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
