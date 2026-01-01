Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Без надежды
Киноафиша Фильмы Без надежды
Без надежды

, 1965
Szegenylegenyek
Венгрия / драма, военный / 18+
О фильме

Венгрия. 60-е годы XIX века. Графа Гедеона Радаша назначают правительственным комиссаром с особыми полномочиями. Его задача — обеспечить неприкосновенность собственности.

Граф же при выполнении своих обязанностей в средствах не стесняется. Он не останавливается даже перед убийством…

В ролях

Янош Гербе
Золтан Латинович
Тибор Мольнар
Габор Агарди
Андраш Козак
Бела Барши
Режиссер Миклош Янчо
Сценарист Гюла Хернади
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 6 января 1966
Дата выхода
1 ноября 1966 Великобритания
6 января 1966 Венгрия
6 января 1966 Дания 15
3 апреля 1967 СССР
4 мая 1969 США
17 декабря 1966 Франция
Производство MAFILM Stúdió 4
Другие названия
Szegénylegények, The Round-Up, Los desesperados, Beznadějní, Beznádejní, Desperaci, Die Hoffnungslosen, Die Männer in der Todesschanze, Golaći, I disperati di Sandor, Innringet, Kapinalliset, Les sans-espoir, Ljudi bez nade, Lootuseta, Mænd uden håb, Män utan hopp, Miehet ilman toivoa, Oi nikimenoi, Os Oprimidos, Os sem Esperança, The Hopeless Ones, The Poor Outlaws, Без надежды, Хайдути, 圍捕, 密告の砦, 无望的人们

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше