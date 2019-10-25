Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане»
1
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Освобождение
Освобождение
Jie fang - Zhong ju ying jiu
18+
драма
военный
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
25 марта 2020
Премьера в мире
25 октября 2019
Дата выхода
25 октября 2019
Китай
Сборы в мире
$5 975 914
Производство
ReDefine
Другие названия
Jie fang - Zhong ju ying jiu, Liberation, Liberation: Finally Rescued, Pingjini lahing, 解放．終局營救, 解放．终局营救
Режиссер
Xiaoyang Chang
Shaohong Li
В ролях
Чжоу Ивэй
Уоллес Чунг
Элейн Чжун
Ван Сюнь
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
