Постер фильма Освобождение
Освобождение

Jie fang - Zhong ju ying jiu 18+
Страна Китай
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 25 марта 2020
Премьера в мире 25 октября 2019
Дата выхода
25 октября 2019 Китай
Сборы в мире $5 975 914
Производство ReDefine
Другие названия
Jie fang - Zhong ju ying jiu, Liberation, Liberation: Finally Rescued, Pingjini lahing, 解放．終局營救, 解放．终局营救
Режиссер
Xiaoyang Chang
Shaohong Li
В ролях
Чжоу Ивэй
Уоллес Чунг
Элейн Чжун
Элейн Чжун
Ван Сюнь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
