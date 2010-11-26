Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иоанна
Киноафиша Фильмы Иоанна
Joanna

Иоанна, 2010

2010 / Польша
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Варшава, 1939 год. Гестаповцы десятками арестовывают людей прямо на улицах. Однажды эта участь постигает маму восьмилетней Розы — самой девочке удается спастись, но, оставшись совсем одна, она обречена на верную смерть. Когда Роза решается спрятаться в местной церкви, ее находит Иоанна, женщина средних лет, четыре года дожидающаяся возвращения мужа с фронта. Иоанна хочет помочь Розе и пытается пристроить ее в какую-нибудь семью, но никто не хочет подвергать себя такой опасности, ведь наказанием за укрывание евреев может стать смерть. И тогда Иоанне приходится принять нелегкое решение: оставить Розу на произвол судьбы или оставить у себя.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 26 ноября 2010
Возраст 18+
Режиссер
Феликс Фальк
В ролях
Уршула Грабовска
Станислава Целиньска
Кинга Прейс
Халина Лаборанская
Изабела Куна
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Иоанна
Судебный исполнитель (2005)
7.5
Герой года (1987)
5.909091
Распорядитель бала (1978)
8
Страх высоты
Страх высоты (2011)
6.714286
Близко
Близко (2004)
6.4166665
Девочка никто
Девочка никто (1996)
5.909091
Сердце на ладони
Сердце на ладони (2008)
4.928571
33 сцены из жизни
33 сцены из жизни (2008)
6.181818
Барышни из Вилько
Барышни из Вилько (1979)
4.2727275
Волынь
Волынь (2016)
7.8
Постер фильма Иоанна 1 постер
ММКФ Лучшее исполнение женской роли
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше