Иоанна, 2010

Варшава, 1939 год. Гестаповцы десятками арестовывают людей прямо на улицах. Однажды эта участь постигает маму восьмилетней Розы — самой девочке удается спастись, но, оставшись совсем одна, она обречена на верную смерть. Когда Роза решается спрятаться в местной церкви, ее находит Иоанна, женщина средних лет, четыре года дожидающаяся возвращения мужа с фронта. Иоанна хочет помочь Розе и пытается пристроить ее в какую-нибудь семью, но никто не хочет подвергать себя такой опасности, ведь наказанием за укрывание евреев может стать смерть. И тогда Иоанне приходится принять нелегкое решение: оставить Розу на произвол судьбы или оставить у себя.