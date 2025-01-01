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Постер фильма Служили два товарища
Постер фильма Служили два товарища
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Служили два товарища

Служили два товарища

Sluzhili dva tovarishcha 18+
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Факты

О фильме

1920 год. Красноармейцы Андрей Некрасов и Иван Карякин отправляются на задание - с аэроплана им предстоит заснять вражескую дислокацию возле Перекопа. Как назло, во время спецоперации аэроплан терпит крушение, герои попадают в плен. Однако благодаря находчивости Некрасова им удается не только спастись самим, но и выкрасть кинокамеру с заветной плёнкой. Тем временем белый поручик Александр Бруснецов попадает под домашний арест за убийство. После взятия красными Перекопа он отправляется в Севастополь, чтобы успеть эвакуироваться. В пути ему предстоит встретиться с Некрасовым и Карякиным…

  • Авторы сценария, Юлий Дунский и Валерий Фрид, были друзьями со школьной парты. Впоследствии они вместе поступили во ВГИК на сценарный факультет.
  • Изначально планировалось, что Олег Янковский исполнит в фильме роль белогвардейца Бруснецова. Но когда актер прочитал сценарий, убедил создателей отдать ему роль Андрея Некрасова. 
  • При монтаже часть сцен с Бруснецовым была вырезана из окончательной версии картины. Владимир Высоцкий очень сожалел о этому поводу и надеялся, что по оставшимся фрагментам понятно, насколько интересным и благородным был его персонаж. 
  • Фильм не имеет никакого отношения к одноименной повести Анатолия Кучерова, опубликованной в 1954 году.

Главные персонажи этой истории времен гражданской войны — красноармеец Некрасов, по приказу ставший фронтовым кинооператором, и его помощник Карякин, бывший командир роты, бдительно опекающий беспомощного и, по его мнению, не вполне надежного «фотографа». В конце концов отчаянный спорщик Карякин полюбит фронтового товарища — да только от вражеской пули не сможет уберечь…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 1 января 1968
Дата выхода
1 января 1968 Россия 12+
21 октября 1968 СССР
1 января 1968 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Sluzhili dva tovarishcha, Two Comrades Served, Служили два товарища, Bajtársak voltunk, Deux camarades à l'armée, Es dienten zwei Kameraden, Przeciw Wranglowi, Sloužili dva kamarádi, Slúžili dvaja priatelia, Two Comrades Were Serving
Режиссер
Евгений Карелов
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Ролан Быков
Ролан Быков
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Николай Крючков
Николай Крючков
Алла Демидова
Алла Демидова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
7.9 IMDb
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Служили два товарища

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