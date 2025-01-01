1920 год. Красноармейцы Андрей Некрасов и Иван Карякин отправляются на задание - с аэроплана им предстоит заснять вражескую дислокацию возле Перекопа. Как назло, во время спецоперации аэроплан терпит крушение, герои попадают в плен. Однако благодаря находчивости Некрасова им удается не только спастись самим, но и выкрасть кинокамеру с заветной плёнкой. Тем временем белый поручик Александр Бруснецов попадает под домашний арест за убийство. После взятия красными Перекопа он отправляется в Севастополь, чтобы успеть эвакуироваться. В пути ему предстоит встретиться с Некрасовым и Карякиным…