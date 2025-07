Страна СССР

Продолжительность 1 час 39 минут

Год выпуска 1968

Премьера в мире 1 января 1968

Производство Мосфильм

Другие названия

Sluzhili dva tovarishcha, Two Comrades Served, Служили два товарища, Bajtársak voltunk, Deux camarades à l'armée, Es dienten zwei Kameraden, Przeciw Wranglowi, Sloužili dva kamarádi, Slúžili dvaja priatelia, Two Comrades Were Serving