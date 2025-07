Страна СССР

Продолжительность 1 час 46 минут

Год выпуска 1962

Премьера в мире 8 мая 1962

Производство Киностудия имени М. Горького, Мосфильм, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie

Другие названия

Na semi vetrakh, A los cuatro vientos, Aux quatre vents, Casa de la răscruce, Das Haus in den sieben Winden, De sju vindarnas hus (1965), De syv vinde, Dom na rozstajach, For alle de syv vinde, Four Winds of Heaven, Seitsemän tuulen talo, Seven Winds, The House on the Front Line, Visszavárlak, На семи ветрах