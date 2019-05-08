Летят журавли, 1957

Пылкие молодые влюбленные, чуткая Вероника и стойкий Борис, расстаются, когда парень добровольцем отправляется на фронт Великой отечественной войны. Годы идут, и Вероника, которая работает медсестрой, теряет связь с Борисом. Более того, когда разрушительный авианалет разрушит ее дом, и отец Бориса заберет ее, чтобы жить с семьей, ее жизнь меняется к худшему. Вскоре обеспокоенная невеста столкнется не только с мрачными мыслями о потере Бориса, но и с грузом нежелательного решения. Когда-то влюбленные поклялись в вечной преданности под стайкой летящих журавлей, но война всегда жестока и вечно губительна, даже для столь крепкой любви…