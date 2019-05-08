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Летят журавли Летят журавли
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Летят журавли, 1957

1957 / СССР
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пылкие молодые влюбленные, чуткая Вероника и стойкий Борис, расстаются, когда парень добровольцем отправляется на фронт Великой отечественной войны. Годы идут, и Вероника, которая работает медсестрой, теряет связь с Борисом. Более того, когда разрушительный авианалет разрушит ее дом, и отец Бориса заберет ее, чтобы жить с семьей, ее жизнь меняется к худшему. Вскоре обеспокоенная невеста столкнется не только с мрачными мыслями о потере Бориса, но и с грузом нежелательного решения. Когда-то влюбленные поклялись в вечной преданности под стайкой летящих журавлей, но война всегда жестока и вечно губительна, даже для столь крепкой любви…

  • Одна из самых ярких особенностей фильма – новаторское на тот момент использование ручных кинокамер оператором Сергеем Урусевским. Он научился так снимать, когда был военным оператором во время войны, и как никто знал о ее изображении. 
  • Когда фильм был выпущен в Советском Союзе, он произвел фурор среди публики, уставшей от пропаганды. Впервые зрители смогли оплакивать боль потери миллионов людей. Кроме того, это первый случай, когда в советском фильме были показаны такие спорные темы, как уклонение от призыва, спекуляция на войне и черный рынок.
  • Это любимый фильм Фрэнсиса Форда Копполы и Мартина Скорсезе. Кроме того, это единственный русский фильм, выигравший Золотую Пальмовую ветвь в Каннах.

Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести - трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда.

7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 12 октября 1957
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
В ролях
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Александр Шворин
Светлана Харитонова
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Летят журавли
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