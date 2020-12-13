Фильм о последних месяцах жизни советской девушки Зои Космодемьянской. Кинокартина Леонида Пляскина и Максима Бриуса охватывает период с июня по ноябрь 1941 года.
Детство Зои (Анастасия Мишина) проходило в самом сердце Сибири, на территории Иркутской области. Затем семье Космодемьянских удалось перебраться в предместья Москвы. Здесь будущая комсомолка поступила в школу, где загорелась желанием получить литературное образование. Но мечте старшеклассницы не суждено было сбыться. В 1941 году началась Великая Отечественная война. О вторжении немцев в Советский Союз было объявлено 22 июня, спустя сутки после выпускного бала. Наступила повсеместная мобилизация. Мужчины покидали дома, отправляясь служить на передовую. Не желая оставаться в стороне, Зоя записалась в добровольцы. 30 октября девушка стала бойцом разведки западного фронта. Так начался её короткий путь в рядах Красной армии.
Сталин отдаёт приказ о проведении тактики «выжженной земли», суть которой сводится к уничтожению занятых оккупантами посёлков. Согласно плану, красноармейцы выкурят немцев на мороз и тем самым получат преимущество. Заниматься поджогами предстоит Космодемьянской и её сослуживцам. Несмотря на ограниченные ресурсы, молодые разведчики должны сжечь за неделю порядка десяти населенных пунктов. От исхода миссии зависит дальнейший вектор развития Великой Отечественной войны.
События тех дней превратят Зою Космодемьянскую в символ борьбы с фашизмом. Её подвиг навсегда войдет в учебники истории.
— Сюжет фильма основан на реальных событиях. Зоя Космодемьянская — историческая фигура. Посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза. В задачу 18-летней девушки входило сожжение десяти населенных пунктов, оккупированных врагом. Приказ исходил лично от Иосифа Сталина. На выполнение группе Космодемьянской было отведено семь дней. Женщина-красноармеец справилась с задачей частично: в немецком тылу было уничтожено три посёлка. Затем Зоя попала в плен, где её казнили через повешение. Несмотря на раннюю гибель, она стала одним из главных символов военного времени. По сей день подвиг Космодемьянской остаётся примером патриотизма и самоотверженности.
— Режиссёры Леонид Пляскин и Максим Бриус прежде работали на телевидении. За плечами первого постановка сериалов «Молодая гвардия», «Просто Джексон», «Чужой среди своих», второго — «Купчино», «Высокие ставки» и «Чужой район».
— Для исполнительницы роли Зои Космодемьянской байопик стал дебютом на большом экране.
— Роли офицеров СС исполнили актёры немецкого и австрийского происхождения Вольфганг Черни и Жан-Марк Биркхольц.
— Образ советского вождя Иосифа Сталина воплотил Леван Мсхиладзе. Прежде зрители могли видеть актёра в сериалах «Неподсудные», «СОБР» и «Побег».
— Консультированием на съёмочной площадке занималось Российское военно-историческое общество.
— Изначально фильм-биографию предполагалось назвать «Страсти по Зое».
— По словам сценаристов, они стремились достоверно воспроизвести последние мгновения жизни Космодемьянской.
Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами, при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени...Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.
Нет,спасибо!
Уже есть куча документов про эту Зою,что поймали ее вовсе не… Читать дальше…