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Зоя, 2020

2020 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Военно-биографический фильм о последних месяцах жизни Зои Космодемьянской
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм о последних месяцах жизни советской девушки Зои Космодемьянской. Кинокартина Леонида Пляскина и Максима Бриуса охватывает период с июня по ноябрь 1941 года.

Детство Зои (Анастасия Мишина) проходило в самом сердце Сибири, на территории Иркутской области. Затем семье Космодемьянских удалось перебраться в предместья Москвы. Здесь будущая комсомолка поступила в школу, где загорелась желанием получить литературное образование. Но мечте старшеклассницы не суждено было сбыться. В 1941 году началась Великая Отечественная война. О вторжении немцев в Советский Союз было объявлено 22 июня, спустя сутки после выпускного бала. Наступила повсеместная мобилизация. Мужчины покидали дома, отправляясь служить на передовую. Не желая оставаться в стороне, Зоя записалась в добровольцы. 30 октября девушка стала бойцом разведки западного фронта. Так начался её короткий путь в рядах Красной армии.

Сталин отдаёт приказ о проведении тактики «выжженной земли», суть которой сводится к уничтожению занятых оккупантами посёлков. Согласно плану, красноармейцы выкурят немцев на мороз и тем самым получат преимущество. Заниматься поджогами предстоит Космодемьянской и её сослуживцам. Несмотря на ограниченные ресурсы, молодые разведчики должны сжечь за неделю порядка десяти населенных пунктов. От исхода миссии зависит дальнейший вектор развития Великой Отечественной войны.

События тех дней превратят Зою Космодемьянскую в символ борьбы с фашизмом. Её подвиг навсегда войдет в учебники истории.

 

— Сюжет фильма основан на реальных событиях. Зоя Космодемьянская — историческая фигура. Посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза. В задачу 18-летней девушки входило сожжение десяти населенных пунктов, оккупированных врагом. Приказ исходил лично от Иосифа Сталина. На выполнение группе Космодемьянской было отведено семь дней. Женщина-красноармеец справилась с задачей частично: в немецком тылу было уничтожено три посёлка. Затем Зоя попала в плен, где её казнили через повешение. Несмотря на раннюю гибель, она стала одним из главных символов военного времени. По сей день подвиг Космодемьянской остаётся примером патриотизма и самоотверженности.

— Режиссёры Леонид Пляскин и Максим Бриус прежде работали на телевидении. За плечами первого постановка сериалов «Молодая гвардия», «Просто Джексон», «Чужой среди своих», второго — «Купчино», «Высокие ставки» и «Чужой район».

— Для исполнительницы роли Зои Космодемьянской байопик стал дебютом на большом экране.

— Роли офицеров СС исполнили актёры немецкого и австрийского происхождения Вольфганг Черни и Жан-Марк Биркхольц.

— Образ советского вождя Иосифа Сталина воплотил Леван Мсхиладзе. Прежде зрители могли видеть актёра в сериалах «Неподсудные», «СОБР» и «Побег».

— Консультированием на съёмочной площадке занималось Российское военно-историческое общество.

— Изначально фильм-биографию предполагалось назвать «Страсти по Зое».

— По словам сценаристов, они стремились достоверно воспроизвести последние мгновения жизни Космодемьянской.

Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами, при попытке поджечь сарай.  Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени...Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 января 2021
Премьера в мире 13 декабря 2020
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Леонид Пляскин
Леонид Пляскин
В ролях
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Евгений Романцов
Евгений Романцов
Анна Уколова
Анна Уколова
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зоя 2 постера
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Зоя
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Наша рецензия
На экраны российских кинотеатров выходит военная мелодрама про первую женщину, удостоенную звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, – Зою Космодемьянскую. В эпоху постфеминизма идея снимать художественное кино о такой сильной и волевой личности сама по себе интересная, но у создателей «Зои» не получилось ни кино, ни складной истории для исторического байопика. Зоя Космодемьянская вела жизнь обычной…
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dalg-res-3791 29 января 2021, 20:42
Отдавать деньги и портить глаза за порцию очередной совковой брехни?
Нет,спасибо!
Уже есть куча документов про эту Зою,что поймали ее вовсе не… Читать дальше…
User 10 декабря 2020, 21:56
Сжигала своих соотечественников деревни, чтобы не достались врагу. Свои же и сдали немцам. Героизма в этой истории много!
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14 голосов
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