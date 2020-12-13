Фильм о последних месяцах жизни советской девушки Зои Космодемьянской. Кинокартина Леонида Пляскина и Максима Бриуса охватывает период с июня по ноябрь 1941 года.

Детство Зои (Анастасия Мишина) проходило в самом сердце Сибири, на территории Иркутской области. Затем семье Космодемьянских удалось перебраться в предместья Москвы. Здесь будущая комсомолка поступила в школу, где загорелась желанием получить литературное образование. Но мечте старшеклассницы не суждено было сбыться. В 1941 году началась Великая Отечественная война. О вторжении немцев в Советский Союз было объявлено 22 июня, спустя сутки после выпускного бала. Наступила повсеместная мобилизация. Мужчины покидали дома, отправляясь служить на передовую. Не желая оставаться в стороне, Зоя записалась в добровольцы. 30 октября девушка стала бойцом разведки западного фронта. Так начался её короткий путь в рядах Красной армии.

Сталин отдаёт приказ о проведении тактики «выжженной земли», суть которой сводится к уничтожению занятых оккупантами посёлков. Согласно плану, красноармейцы выкурят немцев на мороз и тем самым получат преимущество. Заниматься поджогами предстоит Космодемьянской и её сослуживцам. Несмотря на ограниченные ресурсы, молодые разведчики должны сжечь за неделю порядка десяти населенных пунктов. От исхода миссии зависит дальнейший вектор развития Великой Отечественной войны.

События тех дней превратят Зою Космодемьянскую в символ борьбы с фашизмом. Её подвиг навсегда войдет в учебники истории.