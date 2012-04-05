Шпион, 2012

Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки, жестокого и неуловимого Вассера. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них — опытный разведчик, другой — мальчишка боксер. Один — циничный сердцеед, другой впервые влюблен. Один — воплощение чести, другой — преданности.

Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны.