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Шпион, 2012

2012 / Россия
5.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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События начинают развиваться незадолго до Великой Отечественной войны. Лейтенант Егор Дорин недавно окончил военное училище и тут же оказался в эпицентре опасной шпионской интриги. Благодаря успехам и высоким показателям юношу вербуют для сложной миссии. Под руководством майора Октябрьского главный герой проходит дополнительное обучение и погружается в опасное расследование, чтобы не допустить дезинформацию руководства немецкими разведчиками. Когда в его жизни появляется Надя, молодой человек оказывается перед сложнейшим выбором: любовь всей жизни или долг перед Родиной.

  • Фильм базируется на романе Бориса Акунина.
  • Устройства слежения, которые показывались в фильме, начали использоваться советскими службами уже после окончания войны.
  • Действие происходит в идеализированной Москве, воссозданной по проектам 30-х. Дворец Советов в действительности только закладывался в тот период, но никогда не был достроен.
  • Любовь Серова танцует с Октябрьским танго, а потом сальсу. Но сальса появилась только в 1970-х.
  • В романе Акунина эпизод встречи Сталина и Когана был гораздо более ярким и гиперболизированным. В фильме эта сцена стала проще.

Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки, жестокого и неуловимого Вассера. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них — опытный разведчик, другой — мальчишка боксер. Один — циничный сердцеед, другой впервые влюблен. Один — воплощение чести, другой — преданности.

Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны.

5.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 апреля 2012
Премьера в мире 5 апреля 2012
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Андрианов
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Екатерина Мельник
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шпион 5 постеров
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Рассуждать о степени исторической достоверности «Шпиона» – все равно что спорить о том, действительно ли Гитлер погиб так, как показал Тарантино в «Бесславных ублюдках». Экранизация «Шпионского романа» Акунина явно не про это, то есть не про историю со всеми ее достоверностями и не про достоверность со всеми ее историями. Авторам «Шпиона» не дают покоя лавры создателей бондианы: режиссер Андрианов со товарищи вовсю пытаются доказать, что…
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um007 2 апреля 2015, 12:51
Этот "фильм" напомнил мне Красную жару с Арни.Но ту глупость про Россию сняли тупые америкосы, а тут свои. Но "наши" оказались… Читать дальше…
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ничего выдающегося от этого фильма не ждала, поэтому особого разочарования не случилось. Ну да, Москву тех времен здорово показали в… Читать дальше…
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