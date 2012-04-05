Шпион, 2012

События начинают развиваться незадолго до Великой Отечественной войны. Лейтенант Егор Дорин недавно окончил военное училище и тут же оказался в эпицентре опасной шпионской интриги. Благодаря успехам и высоким показателям юношу вербуют для сложной миссии. Под руководством майора Октябрьского главный герой проходит дополнительное обучение и погружается в опасное расследование, чтобы не допустить дезинформацию руководства немецкими разведчиками. Когда в его жизни появляется Надя, молодой человек оказывается перед сложнейшим выбором: любовь всей жизни или долг перед Родиной.
Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки, жестокого и неуловимого Вассера. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них — опытный разведчик, другой — мальчишка боксер. Один — циничный сердцеед, другой впервые влюблен. Один — воплощение чести, другой — преданности.
Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны.