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Генерал Рахимов
Генерал Рахимов, 1967
1967 / СССР
5.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
военный
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О фильме
В основе сюжета — факты из военной биографии генерала Сабира Рахимова, командующего дивизией в составе Второго Белорусского фронта. Время дествия — Великая Отечественная война.
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5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1967
Режиссер
Закир Сабитов
В ролях
Баба Аннанов
Владислав Стржельчик
Клен Протасов
Янис Грантиньш
Гиви Берикашвили
Все актеры и съемочная группа
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