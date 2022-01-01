Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Генерал Рахимов

Генерал Рахимов, 1967

1967 / СССР
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В основе сюжета — факты из военной биографии генерала Сабира Рахимова, командующего дивизией в составе Второго Белорусского фронта. Время дествия — Великая Отечественная война.
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1967
Режиссер
Закир Сабитов
В ролях
Баба Аннанов
Владислав Стржельчик
Клен Протасов
Янис Грантиньш
Гиви Берикашвили
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Машенька
Машенька (1942)
7.8461537
Двадцать шесть бакинских комиссаров
Двадцать шесть бакинских комиссаров (1965)
0
Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин (1971)
7.4166665
Адъютант его превосходительства
Адъютант его превосходительства (1969)
7.8
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Приложение киноафиши