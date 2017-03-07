Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жена смотрителя зоопарка Жена смотрителя зоопарка
Киноафиша Фильмы Жена смотрителя зоопарка
The Zookeeper's Wife

Жена смотрителя зоопарка, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В основе фильма «Жена смотрителя зоопарка» лежит реальная история, которая впоследствии была изложена на книжных страницах. Режиссёром картины стала Ники Каро («Северная страна», «Оседлавший кита»). Главные роли исполнили всемирно известные актёры: Джессика Честейн («Цель номер один», «Древо жизни»), Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки») и другие.

Действие картины «Жена смотрителя зоопарка» равзернётся во времена оккупированной немцами Польши. Работник зоопарка Ян и его жена Антонина, жертвуя своими жизнями, решили укрыть в пустующих помещениях как можно больше евреев. При этом они не забывали заботиться также и о своих главных подопечных - животных. Это история выдающихся, но при этом самых обычных людей, которые спасли десятки жизней.

- В основе сюжета фильма «Жена смотрителя зоопарка» лежит одноимённая книга Дианы Акерман, которую очень вдохновили дневниковые записи супругов Яна и Антонины Забинских

- Варшавский зоопарк, где происходит действие фильма, был открыт в 1928 году

- Песню, звучащую в трейлере, исполнила исландская группа Sigur Rós. Её название переводится как "осторожность", что отражено в фильме

Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 апреля 2017
Премьера онлайн 10 мая 2017
Премьера в мире 7 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ники Каро
Ники Каро
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Иддо Голдберг
Иддо Голдберг
Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон
Анна Руст
Анна Руст
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Воровка книг
Воровка книг (2014)
7.862069
Воды слонам!
Воды слонам! (2011)
8
Список Шиндлера
Список Шиндлера (1993)
8.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про животных Фильмы про животных
Фильмы про детей Фильмы про детей
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Фильмы про животных Фильмы про животных
Фильмы про войну Фильмы про войну
Фильмы про евреев Фильмы про евреев
Постер фильма Жена смотрителя зоопарка 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Антонина (Джессика Чейстейн) очаровательная женщина не от мира сего. Светские дамы посмеиваются над ней, потому что Антонине плевать на свое платье или прическу, она готова убежать от гостей к только что родившемуся слоненку и полностью испачкаться, лишь бы прочистить его хобот, чтобы он задышал. У нее есть любящий муж Ян (Йохан Хелденберг), милый маленький сын и целый зоопарк, обитатели которого тоже являются частью ее семьи. Всю эту идиллию нарушают ужасы Второй Мировой войны. Сначала…
Читать
Игорь Дугарев 6 апреля 2017, 17:00
Очередной или всё таки новый?
События фильма «Жена смотрителя зоопарка» начинают свой отсчёт еще до начала оккупации Польши, делая для нас небольшой… Читать дальше…
Демитрий Сильмарилл 6 апреля 2017, 19:30
похвальные ундуляции в сторону шедевра
Посетил еще один пресс-показ, по традиции опоздав на фуршет 😌
В этот раз был представлен фильм… Читать дальше…
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Жена смотрителя зоопарка
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Форсаж 8» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши» В контексте сегодняшних премьер вышедшие недавно «Три икса: Мировое господство» и «Скандинавский форсаж» оказываются лишь прелюдией для одной из самых ожидаемых
Написать
12 апреля 2017 18:15
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «Жена смотрителя зоопарка» Вчера на большом экране кинотеатра «Ленфильм» состоялся закрытый показ для прессы проницательной военной драмы Ники Каро «Жена смотрителя зоопарка». Мероприятие организовали
Написать
6 апреля 2017 12:50
«Киноафиша» проведёт закрытый пресс-показ фильма «Жена смотрителя зоопарка» 5 апреля в кинотеатре «Ленфильм» состоится закрытый показ для прессы проницательной военной драмы Ники Каро «Жена смотрителя зоопарка», который организуют
Написать
3 апреля 2017 13:21
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Приложение киноафиши