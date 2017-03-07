Жена смотрителя зоопарка, 2016

В основе фильма «Жена смотрителя зоопарка» лежит реальная история, которая впоследствии была изложена на книжных страницах. Режиссёром картины стала Ники Каро («Северная страна», «Оседлавший кита»). Главные роли исполнили всемирно известные актёры: Джессика Честейн («Цель номер один», «Древо жизни»), Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки») и другие.
Действие картины «Жена смотрителя зоопарка» равзернётся во времена оккупированной немцами Польши. Работник зоопарка Ян и его жена Антонина, жертвуя своими жизнями, решили укрыть в пустующих помещениях как можно больше евреев. При этом они не забывали заботиться также и о своих главных подопечных - животных. Это история выдающихся, но при этом самых обычных людей, которые спасли десятки жизней.
- В основе сюжета фильма «Жена смотрителя зоопарка» лежит одноимённая книга Дианы Акерман, которую очень вдохновили дневниковые записи супругов Яна и Антонины Забинских
- Варшавский зоопарк, где происходит действие фильма, был открыт в 1928 году
- Песню, звучащую в трейлере, исполнила исландская группа Sigur Rós. Её название переводится как "осторожность", что отражено в фильме
Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.
События фильма «Жена смотрителя зоопарка» начинают свой отсчёт еще до начала оккупации Польши, делая для нас небольшой… Читать дальше…
Посетил еще один пресс-показ, по традиции опоздав на фуршет 😌
В этот раз был представлен фильм… Читать дальше…