Жена смотрителя зоопарка, 2016

В основе фильма «Жена смотрителя зоопарка» лежит реальная история, которая впоследствии была изложена на книжных страницах. Режиссёром картины стала Ники Каро («Северная страна», «Оседлавший кита»). Главные роли исполнили всемирно известные актёры: Джессика Честейн («Цель номер один», «Древо жизни»), Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки») и другие.

Действие картины «Жена смотрителя зоопарка» равзернётся во времена оккупированной немцами Польши. Работник зоопарка Ян и его жена Антонина, жертвуя своими жизнями, решили укрыть в пустующих помещениях как можно больше евреев. При этом они не забывали заботиться также и о своих главных подопечных - животных. Это история выдающихся, но при этом самых обычных людей, которые спасли десятки жизней.