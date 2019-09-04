В ролях
Alexandre Robillard
French reception manager
Тэмма Сибуя
Lieutenant Hosoda
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Yingli Ma, Hong Ying, Риити Ёкомицу
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
13 октября 2020
Премьера в мире
4 сентября 2019
Дата выхода
|7 декабря 2019
|Китай
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|18 ноября 2021
|Сингапур
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|2 декабря 2021
|Южная Корея
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|15
Сборы в мире
$2 300 000
Производство
United Entertainment Partners
Другие названия
Lan xin da ju yuan, Saturday Fiction, 蘭心大劇院, Tehlikeli Oyun, Субботний роман, サタデー・フィクション, 于堇：蘭心大劇院, 兰心大剧院, 礼拜六小说, 난심대극원, The Death of Shanghai, Субботняя фантазия, Man's Fate, サタデー･フィクション