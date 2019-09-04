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Постер фильма Субботний роман
6.3
Киноафиша Фильмы Субботний роман
6.3

Субботний роман

, 2019
Lan xin da ju yuan / Saturday Fiction
Китай / драма, исторический, военный / 18+
Постер фильма Субботний роман
6.3

О фильме

Ю Цзинь работает под прикрытием, собирая разведданные для союзников.

В ролях

Гун Ли
Гун Ли
Yu Jin
Марк Чао
Дзе Одагири
Том Влашиха
Том Влашиха
Saul Speyer
Паскаль Греггори
Xiangli Huang
Аюму Накадзима
Alexandre Robillard
French reception manager
Тэмма Сибуя
Lieutenant Hosoda
Ван Чуаньцзюнь
Ван Чуаньцзюнь
Режиссер Лоу Е
Сценарист Yingli Ma, Hong Ying, Риити Ёкомицу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 13 октября 2020
Премьера в мире 4 сентября 2019
Дата выхода
7 декабря 2019 Китай
18 ноября 2021 Сингапур
2 декабря 2021 Южная Корея 15
Сборы в мире $2 300 000
Производство United Entertainment Partners
Другие названия
Lan xin da ju yuan, Saturday Fiction, 蘭心大劇院, Tehlikeli Oyun, Субботний роман, サタデー・フィクション, 于堇：蘭心大劇院, 兰心大剧院, 礼拜六小说, 난심대극원, The Death of Shanghai, Субботняя фантазия, Man's Fate, サタデー･フィクション

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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