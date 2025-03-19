Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Facing War
8.1
Киноафиша Фильмы Facing War
8.1

Facing War

, 2025
Facing War
Норвегия, Швеция / документальный, военный / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Facing War
8.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Recep Tayyip Erdogan
Self
Allison Hart
Self
Stian Jenssen
Self
Ulf Kristersson
Self
Viktor Orbán
Self
Джорджа Мелони
Self
Lorenz Meyer-Minnemann
Self
Benjamin Norman
Self
Ulf Kristersson
Self
Йенс Столтенберг
Self
Matthew J. Van Wagenen
Self
Режиссер Tommy Gulliksen
Сценарист Anne Marte Blindheim, Tommy Gulliksen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия / Швеция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 марта 2025
Дата выхода
31 октября 2025 Великобритания 12A
Сборы в мире $341 528
Производство Dox Division, Impact Partners, Norsk Rikskringkasting (NRK)
Другие названия
Facing War, Sodan edessä, Sõjaga silmitsi, Stoltenberg - Facing War, Stoltenberg - krigen kommer, Stoltenberg - möte med kriget, Stoltenberg i møte med krigen

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше