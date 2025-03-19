В ролях
Recep Tayyip Erdogan
Self
Lorenz Meyer-Minnemann
Self
Matthew J. Van Wagenen
Self
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Tommy Gulliksen
Сценарист
Anne Marte Blindheim, Tommy Gulliksen
Детали фильма
Страна
Норвегия / Швеция
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 марта 2025
Дата выхода
|31 октября 2025
|Великобритания
|
|12A
Сборы в мире
$341 528
Производство
Dox Division, Impact Partners, Norsk Rikskringkasting (NRK)
Другие названия
Facing War, Sodan edessä, Sõjaga silmitsi, Stoltenberg - Facing War, Stoltenberg - krigen kommer, Stoltenberg - möte med kriget, Stoltenberg i møte med krigen