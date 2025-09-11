Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Исход
6.7
Киноафиша Фильмы Исход
6.7

Исход

, 1960
Exodus
США / боевик, драма, военный, исторический / 18+
Постер фильма Исход
6.7

О фильме

Экранизация романа Леона Уриса рассказывает о создании и первых годах Израиля, войне за независимость, называемой во всем мире Палестинской.

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Ari Ben Canaan
Ева Мари Сэйнт
Kitty Fremont
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Gen. Sutherland
Питер Лоуфорд
Maj. Caldwell
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Barak Ben Canaan
Сэл Минео
Dov Landau
John Derek
Taha
Хью Гриффит
Mandria
Григорий Ратов
Lakavitch
Феликс Эйлмер
Dr. Lieberman
Режиссер Отто Премингер
Сценарист Далтон Трамбо, Леон Юрис
Композитор Эрнест Голд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 28 минут
Год выпуска 1960
Премьера онлайн 11 июля 2022
Премьера в мире 27 марта 1960
Дата выхода
2 января 1961 Бразилия 12
21 декабря 1960 Великобритания
5 октября 1961 Германия 12
22 декабря 1961 Ирландия PG
28 апреля 1961 Италия
15 декабря 1960 Нидерланды 14
15 декабря 1960 Румыния 15
27 марта 1960 США
11 мая 2016 Франция
3 июля 1966 Южная Корея
14 июля 1961 Япония G
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $12 634
Производство Otto Preminger Films
Другие названия
Exodus, Éxodo, Egzodus, Eikô e no dasshutsu, Eksodüs, Exod, Èxode, Exodos, Έξοδος, Екзодус, Исход, 出埃及记, 栄光への脱出

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв

Цитаты

Ari Ben Canaan Это Таха, муктар Абу Йеши. А это Карен, секретарь комитета комнат, бунгало 12, Ган Дафна. У нас нет кадия, чтобы помолиться за душу Тахи. И у нас нет раввина, чтобы помолиться за Карен. Таха должен был прожить долгую жизнь, окружённый своим народом и своими сыновьями. И смерть должна была прийти к нему... как старый друг, предлагающий дар сна. Но она пришла, наоборот, как безумец. А Карен, которая любила свою жизнь и жила так чисто, как пламя, почему Бог забыл её? Почему она должна была столкнуться со смертью так рано? И совсем одна? В темноте? Мы, из всех людей... не должны больше удивляться, когда смерть приходит за нами. С безумием мира и миллионами наших убитых, мы должны привыкнуть к бессмысленному убийству. Но я не привык. Я не могу и не буду привыкать. Я смотрю на этих двух людей и хочу выть, как собака. Хочу кричать «убийство», чтобы весь мир услышал и никогда не забыл. Правильно, что эти двое лежат рядом в этой могиле, потому что они разделят её в покое. Но мёртвые всегда делят землю в покое. И этого мало. Пришло время живым. В нескольких милях отсюда есть люди, которые сражаются и умирают, и мы должны присоединиться к ним. Но клянусь, на телах этих двух людей, что придёт день, когда араб и еврей будут жить в мире на этой земле, которую они всегда делили в смерти. Таха, старый друг и очень дорогой брат. Карен, дитя света, дочь Израиля. Шалом.

Отзывы зрителей о фильме Исход

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:52
Сильные стороны: качественные визуальные эффекты и красивая постановка. Слабые стороны: упрощённый сюжет и слабая проработка сценария, нехватка бытовых и исторических деталей. Общая оценка зрителей: около 5–6 из 10. Фильм может подойти зрителям, интересующимся библейской темой и визуальной стороной картины; для семейного просмотра он может быть приемлем, но не всем.
Саммари составлено ИИ на основе 14 отзывов.

Отзывы о фильме

Toporock 6 ноября 2015, 00:13
Фильм отвратительный. Про море понравилось, я про это читал, это пролетела планета Нибиру (последний раз), и потянула за собой воду на несколько… Читать дальше…
Очевидец 3 ноября 2015, 06:51
Фильм строго по сюжету из Библии, поэтому ожидать чего-то другого не стоит. Я бы даже сравнил жанр фильма с книжкой для раскраски картинок для… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Исход

Исход
Исход фантастика, боевик, триллер
2021, США
3.0
Создатели тени
Создатели тени биография, военный, драма, исторический
1989, США
6.0
Возвращение человека по имени Конь
Возвращение человека по имени Конь драма, вестерн
1976, США
6.0
Приз
Приз детектив, триллер, драма, криминал
1963, США
6.0
Кардинал
Кардинал драма, исторический, военный
1963, США
6.0
Любитель птиц из Алькатраса
Любитель птиц из Алькатраса драма, криминал, биография
1962, США
7.0
Сладкоголосая птица юности
Сладкоголосая птица юности драма
1962, США
7.0
Бильярдист
Бильярдист спорт, драма
1961, США
7.0
Аламо
Аламо приключения, боевик, исторический, вестерн, драма, военный
1960, США
6.0
Собирайтесь вокруг флага, ребята!
Собирайтесь вокруг флага, ребята! комедия
1958, США
5.0
Пистолет в левой руке
Пистолет в левой руке биография, вестерн
1958, США
6.0
Целующийся бандит
Целующийся бандит мюзикл, комедия, вестерн
1948, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше