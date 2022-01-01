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Батька
Batka
Батька, 1972
1972 / СССР
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
военный
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1972
Режиссер
Борис Степанов
В ролях
Юрий Горобец
Борис Владомирский
Виктор Тарасов
Любовь Румянцева
Все актеры и съемочная группа
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