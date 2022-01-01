Батька, 1972

Жанр: драма военный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1972 Режиссер Борис Степанов В ролях Юрий Горобец Борис Владомирский Виктор Тарасов Любовь Румянцева Все актеры и съемочная группа

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