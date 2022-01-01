Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятье: Разгадка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Батька
Batka

Батька, 1972

1972 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1972
Режиссер
Борис Степанов
В ролях
Юрий Горобец
Борис Владомирский
Виктор Тарасов
Любовь Румянцева
Любовь Румянцева
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Тайный Санта
Тайный Санта
2022, Россия, мелодрама, комедия
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
2022, Россия, детектив, триллер
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Призраки прошлого
Призраки прошлого
2022, США, ужасы
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Заклятье: 13-й этаж
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши