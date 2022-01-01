Битва за Москву, 1985

1941 год. Фашистская Германия готовит атаку на Советский Союз, но руководство страны в лице Сталина и нескольких генералов не воспринимают всерьез сигналы разведчиков. Результатом этого становится полностью проигранный первый этап войны, в ходе которого немецкие войска оказываются в нескольких десятках километров от столицы. Командование операциями по обороне столицы ложится на плечи маршала Георгия Жукова. Начинается героическое сопротивление Красной Армии и всего советского народа натиску гитлеровцев.
22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны. Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны.
Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей.