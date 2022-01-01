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Битва за Москву Битва за Москву
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Битва за Москву, 1985

1985 / СССР / ГДР / Чехословакия / Вьетнам
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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1941 год. Фашистская Германия готовит атаку на Советский Союз, но руководство страны в лице Сталина и нескольких генералов не воспринимают всерьез сигналы разведчиков. Результатом этого становится полностью проигранный первый этап войны, в ходе которого немецкие войска оказываются в нескольких десятках километров от столицы. Командование операциями по обороне столицы ложится на плечи маршала Георгия Жукова. Начинается героическое сопротивление Красной Армии и всего советского народа натиску гитлеровцев.

  • Вся немецкая бронетехника из фильма была создана на базе советских боевых машин.
  • При написании сценария к фильму были использованы мемуары маршала Георгия Жукова.
  • В фильме показаны следующие сражения: оборона Брестской крепости, танковое сражение под Дубно, оборона Могилёва, Смоленское сражение, оборона Киева.
  • В интернете можно обнаружить неверную информацию о том, что в создании фильма принимала участие Венгрия. На самом деле картина создавалась при участии СССР, ГДР, Вьетнама и Чехословакии.
  • Эпизоды работы советского разведчика Рихарда Зорге в Японии были сняты во Вьетнаме.
  • Батальные сцены снимались под Новосибирском.
  • Некоторые батальные сцены из фильма были включены в киноэпопею “Сталинград”.

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны. Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны.

Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 5 часов 58 минут
Год выпуска 1985
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Озеров
Юрий Озеров
В ролях
Яков Трипольский
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Александр Голобородько
Бруно Фрейндлих
Бруно Фрейндлих
Николай Засухин
Николай Засухин
Все актеры и съемочная группа
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Битва за Москву
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