Битва за Москву, 1985

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме 1941 год. Фашистская Германия готовит атаку на Советский Союз, но руководство страны в лице Сталина и нескольких генералов не воспринимают всерьез сигналы разведчиков. Результатом этого становится полностью проигранный первый этап войны, в ходе которого немецкие войска оказываются в нескольких десятках километров от столицы. Командование операциями по обороне столицы ложится на плечи маршала Георгия Жукова. Начинается героическое сопротивление Красной Армии и всего советского народа натиску гитлеровцев. Развернуть Вся немецкая бронетехника из фильма была создана на базе советских боевых машин.

При написании сценария к фильму были использованы мемуары маршала Георгия Жукова.

В фильме показаны следующие сражения: оборона Брестской крепости, танковое сражение под Дубно, оборона Могилёва, Смоленское сражение, оборона Киева.

В интернете можно обнаружить неверную информацию о том, что в создании фильма принимала участие Венгрия. На самом деле картина создавалась при участии СССР, ГДР, Вьетнама и Чехословакии.

Эпизоды работы советского разведчика Рихарда Зорге в Японии были сняты во Вьетнаме.

Батальные сцены снимались под Новосибирском.

Некоторые батальные сцены из фильма были включены в киноэпопею “Сталинград”. Развернуть 22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны. Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны.



Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей. Развернуть 7.3 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 5 часов 58 минут Год выпуска 1985 Возраст 12+ Режиссер Юрий Озеров В ролях Яков Трипольский Михаил Ульянов Александр Голобородько Бруно Фрейндлих Николай Засухин Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Культовые фильмы восьмидесятых 1 постер

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