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Призраки войны Призраки войны
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Ghosts of War

Призраки войны, 2020

2020 / Великобритания
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Фильм, ставший гибридом двух, казалось бы, несовместимых жанров – военного кино и ужасов, – расскажет о пяти американских солдатах во Франции 40-х годов, для которых нацисты могут оказаться не самым страшным из того, с чем они будут вынуждены столкнуться.

Спустя 17 лет после «Эффекта бабочки», обласканного зрителями, но плохо воспринятого кинокритиками, Эрик Бресс вновь занимает режиссерское кресло, чтобы перенести на экран свой новый сценарий. Исполнители главных ролей, в свое время прославившиеся благодаря ролям самоуверенных юнцов и непутевых протеже, в «Призраках войны» перевоплощаются в быстро повзрослевших в условиях войны мужчин.

В последние месяцы Второй мировой войны во Франции, пока еще оккупированной нацистами, пятеро американских солдат получают приказ удержать старый особняк, из которого недавно выбили нацистское высшее командование. Для лейтенанта Гудсона (Брентон Туэйтс) и его товарищей Кирка (Тео Росси), Тапперта (Кайл Галлнер), Юджина (Скайлар Эстин) и Бутчи (Алан Ричсон), за время на фронте прошедших через ад, эта миссия должна была быть проще простого, ведь нужно было всего-то дождаться отряд, который сменит их, наслаждаясь преимуществами особняка вроде удобных кроватей. Однако вскоре они понимают, что в доме происходит что-то странное, и пережить в нем хотя бы одну ночь оказывается не так-то просто.

 

 

 

Первый проект Эрика Бресса, на котором он выступил в качестве режиссера, после «Эффекта бабочки» 17 лет назад.

Хотя действие фильма происходит во Франции, съемки фильма в основном проходили в Болгарии.

Алан Ричсон уже снимался вместе с Кайлом Галлнером в «Тайнах Смолвилля» и с Брентоном Туэйтсом в «Титанах».

На форме американцев есть нашивки 82-ой воздушно-десантной дивизии и 1-ой пехотной дивизии. В действительности не существовало подразделения, которое бы относилось к обеим.

В фильме есть ряд фактологических ошибок, но учитывая, что события Второй мировой войны в нем в действительности являются компьютерной симуляцией, можно предположить, что они были сделаны намеренно.

Дом, в котором происходит основная часть фильма, в действительности – замок болгарских монархов, в котором сегодня располагается музей. Съемочной группе позволили снимать только снаружи, поэтому позже пришлось выстраивать точную копию замка в павильоне студии.

Работая над «Призраками войны», режиссер Эрик Бресс вдохновлялся фильмами «Спасти рядового Райана» 1998 года и «Взвод» 1986 года.

В одной из сцен один из героев упоминает рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей» Амброза Бирса, чтобы объяснить остальным происходящее с ними. Фильм дублирует некоторые из эпизодов рассказа. Например, сместившиеся или и вовсе исчезнувшие в галлюцинации созвездия.

Кайл Галлнер был близок к тому, чтобы лишиться роли в фильме из-за длинных волос, так как продюсеры настаивали на том, что во времена Второй мировой войны солдат не мог ходить с такой прической. Его оставили благодаря режиссеру Эрику Брессу, отстоявшему его.

Чтобы сплотить исполнителей главных ролей, режиссер Эрик Бресс настоял на том, чтобы они отправились в Болгарию, где должен был сниматься фильм, на 2 недели раньше. Там они проводили почти все время вместе и проходили специальную подготовку в тренировочном лагере.

 

 

Пять закаленных в боях американских солдат, которым поручено охранять французский замок на исходе Второй мировой войны, не предполагают, чем обернется эта передышка. Раньше оккупированный нацистской ставкой, замок внезапно превращается в оплот безумия. Военные сталкиваются со сверхъестественным врагом, гораздо более страшным, чем все, что можно увидеть на поле битвы.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 13 августа 2020
Премьера онлайн 17 июля 2020
Премьера в мире 3 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эрик Бресс
Эрик Бресс
В ролях
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Тео Росси
Тео Росси
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Скайлар Эстин
Скайлар Эстин
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Все актеры и съемочная группа
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Призраки войны
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Ночью, услышав треск ветвей и проснувшись посреди лесной чащи, американский солдат пытливо вглядывается в темноту. Напротив, за деревом, кажется, стоит фигура мужчины. Он наблюдает в ответ, закуривая сигару, и только огонек ее намекает, что это все явь, а не разыгравшаяся паранойя. Однако стоит моргнуть — и никого, кроме «своих», поблизости не останется. Наутро пятеро сослуживцев выдвинутся в путь и выйдут, наконец, к дороге. Удачно сбитый автомобиль нацистов был воспринят ими…
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саундтрек фильма Призраки войны
Кадры из фильма Все кадры
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