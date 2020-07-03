Призраки войны, 2020

Первый проект Эрика Бресса, на котором он выступил в качестве режиссера, после «Эффекта бабочки» 17 лет назад.

Хотя действие фильма происходит во Франции, съемки фильма в основном проходили в Болгарии.

Алан Ричсон уже снимался вместе с Кайлом Галлнером в «Тайнах Смолвилля» и с Брентоном Туэйтсом в «Титанах».

На форме американцев есть нашивки 82-ой воздушно-десантной дивизии и 1-ой пехотной дивизии. В действительности не существовало подразделения, которое бы относилось к обеим.

В фильме есть ряд фактологических ошибок, но учитывая, что события Второй мировой войны в нем в действительности являются компьютерной симуляцией, можно предположить, что они были сделаны намеренно.

Дом, в котором происходит основная часть фильма, в действительности – замок болгарских монархов, в котором сегодня располагается музей. Съемочной группе позволили снимать только снаружи, поэтому позже пришлось выстраивать точную копию замка в павильоне студии.

Работая над «Призраками войны», режиссер Эрик Бресс вдохновлялся фильмами «Спасти рядового Райана» 1998 года и «Взвод» 1986 года.

В одной из сцен один из героев упоминает рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей» Амброза Бирса, чтобы объяснить остальным происходящее с ними. Фильм дублирует некоторые из эпизодов рассказа. Например, сместившиеся или и вовсе исчезнувшие в галлюцинации созвездия.

Кайл Галлнер был близок к тому, чтобы лишиться роли в фильме из-за длинных волос, так как продюсеры настаивали на том, что во времена Второй мировой войны солдат не мог ходить с такой прической. Его оставили благодаря режиссеру Эрику Брессу, отстоявшему его.

Чтобы сплотить исполнителей главных ролей, режиссер Эрик Бресс настоял на том, чтобы они отправились в Болгарию, где должен был сниматься фильм, на 2 недели раньше. Там они проводили почти все время вместе и проходили специальную подготовку в тренировочном лагере.