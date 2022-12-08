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Al Kameen

Засада, 2021

2021 / ОАЭ
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Фильм основан на реальных событиях, повествует о солдатах вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, сражающихся на войне в Йемене в 2018 году. На базе Мокка трое солдат с нетерпением ждут возвращения домой. Во время своего последнего обычного патрулирования они попадают в засаду вооруженных боевиков в узком каньоне. Пойманные в ловушку, раненые и потерявшие связь солдаты осознают серьезность своего положения. Их командир на базе получает сообщение и быстро начинается миссия по спасению, но смогут ли вовремя прибыть воздушная и наземная поддержка и выживут ли солдаты?

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2021
Режиссер
Пьер Морель
Пьер Морель
В ролях
Омар Бин Хайдер
Марван Абдулла
Мохаммед Ахмед
Мансур Аль-Фили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Засада 4 постера
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