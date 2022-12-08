Засада, 2021

Фильм основан на реальных событиях, повествует о солдатах вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, сражающихся на войне в Йемене в 2018 году. На базе Мокка трое солдат с нетерпением ждут возвращения домой. Во время своего последнего обычного патрулирования они попадают в засаду вооруженных боевиков в узком каньоне. Пойманные в ловушку, раненые и потерявшие связь солдаты осознают серьезность своего положения. Их командир на базе получает сообщение и быстро начинается миссия по спасению, но смогут ли вовремя прибыть воздушная и наземная поддержка и выживут ли солдаты?