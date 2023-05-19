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Постер фильма Зона интересов
7.4
Зона интересов - Дублированный трейлер
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7.4

Зона интересов

, 2023
The Zone of Interest
Польша, Великобритания, США / драма, исторический, военный / 18+
Жуткие будни коменданта Освенцима. Фильм, получивший в 2024 году две премии "Оскар"
Трейлеры
Постер фильма Зона интересов
7.4
Зона интересов - Дублированный трейлер
Зона интересов  Дублированный трейлер

О фильме

Рудольф Хёсс — комендант Освенцима в 1943 году. Он жесток, сдержан, педантичен и крайне работоспособен. Вместе со своей женой Хедвиг и пятью детьми мужчина живет в доме с роскошным садом, бассейном и оранжереей, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что мешает семейству быть в полной гармонии и комфорте, так это клубы дыма из крематория, стрельба, лай собак и крики жертв. Хёссы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком. Внезапно выясняется, что их идиллическая жизнь в этом месте может резко оборваться…

В ролях

Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Хедвиг Хёсс
Кристиан Фридель
Кристиан Фридель
Rudolf Höss
Ральф Херфорт
Ральф Херфорт
Максимилиан Бек
Мари Роза Титджен
Мари Роза Титджен
Johann Karthaus
Claus Höss
Luis Noah Witte
Hans Höss
Nele Ahrensmeier
Inge-Brigitt Höss
Lilli Falk
Heideraud Höss
Anastazja Drobniak
Annagret Höss
Cecylia Pekala
Annagret Höss
Kalman Wilson
Annagret Höss
Режиссер Джонатан Глейзер
Сценарист Джонатан Глейзер, Мартин Эмис
Композитор Мика Леви
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 февраля 2024
Премьера в мире 19 мая 2023
Дата выхода
22 мая 2025 Россия Амедиатека, Пионер
22 февраля 2024 Австралия M
29 февраля 2024 Австрия
8 марта 2024 Азербайджан
19 января 2024 Андорра
31 января 2024 Бельгия 14
1 марта 2024 Болгария
15 февраля 2024 Бразилия 14
2 февраля 2024 Великобритания 12A
29 февраля 2024 Германия 12
22 февраля 2024 Гонконг IIA
11 января 2024 Дания 7
15 февраля 2024 Доминиканская Республика
7 марта 2024 Израиль
1 марта 2024 Индия UA
6 марта 2024 Индонезия 13+
15 декабря 2023 Ирландия 12A
23 февраля 2024 Исландия
19 января 2024 Испания
22 февраля 2024 Италия
8 марта 2024 Кыргызстан
26 апреля 2024 Латвия N12
19 апреля 2024 Литва
15 февраля 2024 Мексика B
8 марта 2024 Молдавия
1 февраля 2024 Нидерланды 12
26 января 2024 Норвегия 12
18 января 2024 Перу
20 февраля 2024 Польша
18 января 2024 Португалия M/12
16 февраля 2024 Румыния o.A.
24 февраля 2024 Сербия
8 марта 2024 Таджикистан
7 марта 2024 Таиланд 13
23 февраля 2024 Тайвань 6+
23 февраля 2024 Турция 13A
26 января 2024 Узбекистан
22 февраля 2024 Украина
26 января 2024 Финляндия Tulossa
31 января 2024 Франция
25 января 2024 Хорватия 15
7 марта 2024 Черногория
15 февраля 2024 Чехия
29 февраля 2024 Швейцария
9 февраля 2024 Швеция 11
26 апреля 2024 Эстония
5 июня 2024 Южная Корея 12
24 мая 2024 Япония

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $52 693 249
Производство A24, Access Entertainment, Film4
Другие названия
The Zone of Interest, Zona de interés, A Zona de Interesse, Érdekvédelmi terület, Ezor Ha'In'yan, Huvivöönd, İlgi Alanı, Interesų zona, Interešu zona, Jon obeu inteoreseuto, La zona d'interès, La zona d'interesse, La zona de interés, La zone d'intérêt, Strefa interesów, Zona de interes, Zona de Interesse, Zona interesa, Zóna zájmu, Zóna záujmu, Ζώνη ενδιαφέροντος, Зона интереса, Зона интересов, Зона інтересу, 兴趣之地, 利害之畿, 利益区域, 夢想集中營, 特權樂園, 関心領域, 존 오브 인터레스트, KP24: Interesų zona, منطقه مورد علاقه, Maraq Dairəsi, 더 존 오브 인터레스트

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1221 В жанре «драма»  559 В жанре «исторический»  49 В жанре «военный»  61 В фильмах Польши  3 В фильмах Великобритании  102 В фильмах США  750 В фильмах 2023 года  62
Обновлено 9 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Зона интересов - Дублированный трейлер
Зона интересов Дублированный трейлер
Зона интересов - Трейлер 2
Зона интересов Трейлер 2
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Отзывы о фильме

Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:03
Спасибо за честный и сдержанный отзыв! 😊 Не каждый фильм обязан быть откровением — иногда просто «добротный» уже значит, что время прошло не зря. 🎬
Нахида Бабаева 1 июня 2025, 19:56
Добротный фильм,не более того.
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Зона интересов

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