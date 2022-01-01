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Сыновья уходят в бой
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Сыновья уходят в бой, 1969

1969 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Вторая часть дилогии о белорусских партизанах, начатая фильмом «Война под крышами», рассказывает о том, как сыновья Анны Корзун в годы второй мировой войны стали партизанами и участвовали в операциях по освобождению Белоруссии.

Продолжая главное дело своей жизни — служение Родине и борьбу против фашизма — они уходят на фронт, чтобы там, на передовой, защищать страну, каждая пядь которой — их родной дом. Эта простая женщина и ее сыновья и есть та легендарная мощь, которая сокрушила фашистов силой своего духа.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 29 сентября 1971
Режиссер
Виктор Туров
В ролях
Нина Ургант
Нина Ургант
Александр Захаров
Владимир Мартынов
Дмитрий Капка
Юрий Горобец
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сыновья уходят в бой 1 постер
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