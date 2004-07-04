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Академия смерти
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Napola

Академия смерти, 2004

2004 / Германия
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Семнадцатилетнего Фридриха в 1942 году приглашают в академию NAPOLA – учебное заведение, призванное готовить кадры для руководства третьего рейха. Образование и атмосфера Академии полностью подчинена нацистской идее об избранности арийцев. Спартанские условия жизни, жесткие методы обучения поначалу нравятся Фридриху. Но самоубийство сокурсника, не выдержавшего издевательств офицеров-преподавателей, дружба с сыном нацистского генерала Альбрехтом, и, наконец, объявленная руководством школы новая школьная дисциплина – охота на живых людей (русских пленных) переворачивает его представления не только о нацистской офицерской чести, но и о чести и справедливости общечеловеческой... Принятое им решение станет концом его юности, карьеры, а может и жизни.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 26 мая 2005
Премьера в мире 4 июля 2004
Возраст 18+
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
В ролях
Макс Римельт
Макс Римельт
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Йоахим Биссмайер
Майкл Шенк
Клаудия Михельсен
Клаудия Михельсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Академия смерти 2 постера
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