Академия смерти, 2004

Семнадцатилетнего Фридриха в 1942 году приглашают в академию NAPOLA – учебное заведение, призванное готовить кадры для руководства третьего рейха. Образование и атмосфера Академии полностью подчинена нацистской идее об избранности арийцев. Спартанские условия жизни, жесткие методы обучения поначалу нравятся Фридриху. Но самоубийство сокурсника, не выдержавшего издевательств офицеров-преподавателей, дружба с сыном нацистского генерала Альбрехтом, и, наконец, объявленная руководством школы новая школьная дисциплина – охота на живых людей (русских пленных) переворачивает его представления не только о нацистской офицерской чести, но и о чести и справедливости общечеловеческой... Принятое им решение станет концом его юности, карьеры, а может и жизни.