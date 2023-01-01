Узел, 2006

Действие саги начинается в 40-х гг. ХХ века на Тайване, а заканчивается в наши дни. Студент-медик Чэнь Цюшуй, выходец из бедной крестьянской семьи, знакомится в Тайбэе с Ван Биюнь, дочерью преуспевающего стоматолога. Между молодыми людьми вспыхивает сильное чувство, но антиправительственные выступления 28 февраля 1947 г., к которым причастен Чэнь Цюшуй, вынуждают последнего уехать с Тайваня на материк. В годы корейской войны Чэнь, сменивший имя и фамилию, работает врачом в полевом госпитале китайских боевых соединений. Одна из его пациенток, уроженка Шанхая Ван Цзинди, влюбляется в молодого врача и настойчиво добивается его взаимности. Чэнь Цюшуй долго хранит верность Биюнь, и лишь по прошествии многих лет, встретившись с Цзинди в Тибете, соглашается стать ее мужем. Между тем Биюнь продолжает разыскивать своего возлюбленного и на Тайване, и в материковом Китае. Уже в наше время старая и больная женщина, перебравшаяся жить в Америку, узнает о непростых перипетиях жизни Чэнь Цюшуя, о которых ей рассказывает с помощью интернета его сын, молодой врач Чэнь Куньлунь.