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Путешествие к солнцу
7.4
Путешествие к солнцу
, 2021
Viagem ao Sol
Португалия / документальный, драма, военный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
7.4
Режиссер
Сусана де Соуза Диас
,
Ансгар Шефер
Сценарист
Ансгар Шефер
,
Сусана де Соуза Диас
Композитор
Дидио Пестана
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Португалия
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
17 ноября 2021
Дата выхода
10 ноября 2022
Литва
N13
Сборы в мире
$13 244
Производство
Кинотопкин
Другие названия
Viagem ao Sol, Journey to the Sun, Podróż ku słońcu
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Обновлено 14 ноября 2022
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