Лидия Литвяк — советский лётчик-истребитель. Ас. Герой. В мировом рейтинге боевых пилотов-женщин — первая строчка. Её имя там с августа 1943 года. И, вероятно, навсегда. За почти восемьдесят минувших лет никто из женщин-асов не приблизился к такому боевому счёту. Если, конечно, не считать Катерины Будановой — однополчанина и лучшей подруги Лили. Катя — вторая строчка. Их полк летал на истребителях Як-1. Прикрывал штурмовики, транспортники и наземные войска. Они сражались над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом. Сходились в схватках с немецкими истребителями, бомбардировщиками и разведчиками. Возвращались с боевых вылетов с пустыми баками и пробоинами, падали на вражеской территории, горели и садились на брюхо, спасали друзей, несли потери, получали ранения и снова возвращались в строй… Они победили и стали легендами. Первого августа 1943 года Лиле Литвяк было неполных 22 года. В тот день её самолёт оторвался от земли в последний раз и остался в небе навечно…