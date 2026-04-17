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Постер фильма Литвяк
6.7
Литвяк - Трейлер
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6.7

Литвяк

, 2026
Litvyak
Россия / боевик, драма, исторический, военный / 16+
Военная драма о жизни и подвигях выдающейся летчицы Лидии Литвяк
Трейлеры
Пойду 139
Не пойду 25
Постер фильма Литвяк
6.7
Пойду 139
Не пойду 25
Литвяк - Трейлер
Литвяк  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

На дворе 1942 год. В составе авиационного полка служит юная, но отважная летчица-истребитель Лидия Литвяк, которой едва исполнился 21 год. Вместе с сослуживцами ее отправляют в самые горячие точки фронта. Девушка участвует в смертельно опасных воздушных схватках, где быстро доказывает, что по праву считается одной из лучших. В части Лидия сближается с пилотом Алексеем Соломатиным. Их зарождающееся чувство оказывается под постоянным давлением войны, жестоких потерь и каждодневной угрозы смерти. Боевой путь Литвяк разделяет ее верная подруга Екатерина Буданова — также легенда авиации, чья жизнь неразрывно связана с судьбой главной героини. 

Фильм основан на реальных событиях из жизни Лидии Литвяк — самой успешной женщины-истребителя Второй мировой. За время службы она лично уничтожила 12 самолетов противника и еще 4 — в составе группы. Ее роль исполнила Полина Чернышова. По словам актрисы, образ Литвяк оставался для нее «загадкой»: девушка умудрялась сочетать несочетаемое — внешнюю хрупкость и несгибаемый внутренний стержень. 

Создатели картины работали над ней около шести лет — это уникальный случай для российского кино, где сроки часто подгоняют под коммерческие интересы. Как пишут СМИ, постановщики не стремились к моментальной окупаемости, а сделали упор на достоверность, тщательную проработку персонажей и воссоздание духа эпохи.

21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер героини, который навсегда вписывает имя Лидии Литвяк в историю авиации.

В ролях

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Nikolay Baranov
Полина Чернышова
Полина Чернышова
Lidiya Litvyak
Петр Рыков
Петр Рыков
Aleksey Solomatin
Виктория Соловьева
Виктория Соловьева
Ekaterina Budanova
Полина Пушкарук
Полина Пушкарук
Петр Логачев
Петр Логачев
Borisenko
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Maryanov
Максим Блинов
Максим Блинов
Krasnov
Иван Бровин
Иван Бровин
Gorkhiver
Андрей Жилин
Андрей Жилин
Perevodchik
Артур Федынко
Артур Федынко
Shturmovik
Виктор Ряполов
Виктор Ряполов
Pilot
Режиссер Андрей Шальопа, Ким Дружинин
Сценарист Андрей Шальопа
Композитор Lind Erebros
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 22 июня 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Дата выхода
30 апреля 2026 Россия Атмосфера Кино
Бюджет 465 000 000 RUR
Сборы в мире $1 114 484
Производство 28 панфиловцев
Другие названия
Litvyak, Литвяк

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 62 голоса
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2512 В жанре «боевик»  569 В жанре «драма»  1048 В жанре «исторический»  101 В жанре «военный»  104 В фильмах России  316 В фильмах 2026 года  60
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

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Литвяк - Трейлер
Литвяк Трейлер
Литвяк - Трейлер 2
Литвяк Трейлер 2
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Наша рецензия

Взлет с надеждой, посадка под овации.
Взлет с надеждой, посадка под овации. На 48-м ММКФ в рамках спецпоказа представили военную биографическую драму «Литвяк». Фильм рассказывает о 21-летней Лидии Литвяк, самой результативной женщине-пилоте Великой Отечественной войны. Если раньше ее история была показана только в документальном кино, то теперь она встает в один художественный ряд с «Воздухом», «Девятаевым» и «Летчиком». Режиссер Андрей Шальопа, создатель краудфандингового хита «28 панфиловцев», вновь делает…

Отзывы зрителей о фильме Литвяк

Киноафиша ИИ 4 мая 2026, 00:09 Дата обновления: 22 июня 2026, 02:49
Отзывы в целом разделились. Часть зрителей ценит точную реконструкцию эпохи: детали костюмов, атмосфера, реалистичные воздушные сцены и уважение к героям. Противоположная часть жалуется на длинный хронометраж, медленный темп, слабую драму и невыразительные диалоги. Общая оценка средняя. Фильм подойдёт любителям истории авиации и документально-подобного повествования, без ожидания динамичного боевика.
Саммари составлено ИИ на основе 41 отзыва.

Отзывы о фильме

Ия Кузнецова 3 мая 2026, 13:12
лучший российский фильм 2026 года, совершенно отличный от всего того пафосно - психиатрического монтажного мусора, который предлагается… Читать дальше…
Дмитрий Просветов 1 мая 2026, 17:04
Фильм снят плохо. Сюжет сильно растянут. Плохая работа звукорежиссёра, музыка звучит часто, практически как в немом кино идёт сопровождение. Плохой… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Что смотреть в кино на этой неделе
29 апреля 2026 18:34 Что смотреть в кино на этой неделе Выбираем кино на первые майские выходные: военная драма, японское аниме или новый фильм Паоло Соррентино. 
Главные премьеры апреля: что смотреть в кинотеатрах
1 апреля 2026 17:45 Главные премьеры апреля: что смотреть в кинотеатрах Роберт Паттинсон, Зендея и Супер Марио.

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