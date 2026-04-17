На дворе 1942 год. В составе авиационного полка служит юная, но отважная летчица-истребитель Лидия Литвяк, которой едва исполнился 21 год. Вместе с сослуживцами ее отправляют в самые горячие точки фронта. Девушка участвует в смертельно опасных воздушных схватках, где быстро доказывает, что по праву считается одной из лучших. В части Лидия сближается с пилотом Алексеем Соломатиным. Их зарождающееся чувство оказывается под постоянным давлением войны, жестоких потерь и каждодневной угрозы смерти. Боевой путь Литвяк разделяет ее верная подруга Екатерина Буданова — также легенда авиации, чья жизнь неразрывно связана с судьбой главной героини.

Фильм основан на реальных событиях из жизни Лидии Литвяк — самой успешной женщины-истребителя Второй мировой. За время службы она лично уничтожила 12 самолетов противника и еще 4 — в составе группы. Ее роль исполнила Полина Чернышова. По словам актрисы, образ Литвяк оставался для нее «загадкой»: девушка умудрялась сочетать несочетаемое — внешнюю хрупкость и несгибаемый внутренний стержень.

Создатели картины работали над ней около шести лет — это уникальный случай для российского кино, где сроки часто подгоняют под коммерческие интересы. Как пишут СМИ, постановщики не стремились к моментальной окупаемости, а сделали упор на достоверность, тщательную проработку персонажей и воссоздание духа эпохи.