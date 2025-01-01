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Киноафиша Фильмы Горький можжевельник

Горький можжевельник

Gorkiy mozhzhevel'nik 18+
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О фильме

1943 год. Бурятия. В глубоком тылу в далекой Сибири, за много тысяч километров от линии фронта находится небольшая бурятская деревня. Но нет сейчас в стране такого места, которого, так или иначе, не коснулась бы война. И деревня эта не стала исключением.

Все мужчины из нее ушли на фронт, остались только дети, женщины и старики. И надо как-то выживать, поднимать самых маленьких, ухаживать за больными и старыми, помогать армии. Вся тяжесть военного времени и тыловой жизни выпадает здесь на долю подростков — пятнадцатилетних ребят.

Они тоже рвутся на фронт, тоже хотят сражаться за Родину рядом со своими отцами и братьями, но и понимают также, что кроме них некому заниматься с малышами, пока их матери на работе, пасти лошадей, работать на мельнице и делать многое, многое другое.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 15 мая 1986
Дата выхода
15 мая 1986 СССР
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Gorkiy mozhzhevel'nik, Bitter Juniper, Горький можжевельник
Режиссер
Барас Халзанов
В ролях
Петр Абашеев
Майдари Жапхандаев
Белигто Дашиев
Александр Барлуков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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