1943 год. Бурятия. В глубоком тылу в далекой Сибири, за много тысяч километров от линии фронта находится небольшая бурятская деревня. Но нет сейчас в стране такого места, которого, так или иначе, не коснулась бы война. И деревня эта не стала исключением.



Все мужчины из нее ушли на фронт, остались только дети, женщины и старики. И надо как-то выживать, поднимать самых маленьких, ухаживать за больными и старыми, помогать армии. Вся тяжесть военного времени и тыловой жизни выпадает здесь на долю подростков — пятнадцатилетних ребят.



Они тоже рвутся на фронт, тоже хотят сражаться за Родину рядом со своими отцами и братьями, но и понимают также, что кроме них некому заниматься с малышами, пока их матери на работе, пасти лошадей, работать на мельнице и делать многое, многое другое.