Им хотелось бы продлить этот светлый сон. Но война продолжается, и каждый должен вернуться к своим. Они снова враги. Единственное, в чем оба лейтенанта сходятся — они должны спасти девушку. И они ее спасают ценой собственных жизней. И через шестьдесят семь лет после гибели они спасают ее снова, мистическим образом передав информацию о грозящей ей беде своим внукам.
|18 ноября 2010
|Россия
|Mallory Film
|18 ноября 2010
|Беларусь
|18 ноября 2010
|Казахстан
|12 декабря 2010
|США
|18 ноября 2010
|Украина