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Киноафиша Фильмы Связь времен

Связь времен

Svyaz vremyon 18+
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О фильме

Это невероятная история любви, преодолевшей войну и пропасть времени длинной в шестьдесят семь лет. Действие происходит в двух временных линиях: в наше время и в 1943 году, в России и в Германии. Два молодых лейтенанта — немец и русский — разделенные войной, идеологией, солдатским долгом, вынуждены волею обстоятельств преодолеть взаимную ненависть и заключить перемирие. Посреди войны они оказываются на островке хрупкого мира, где влюбляются в одну девушку.

Им хотелось бы продлить этот светлый сон. Но война продолжается, и каждый должен вернуться к своим. Они снова враги. Единственное, в чем оба лейтенанта сходятся — они должны спасти девушку. И они ее спасают ценой собственных жизней. И через шестьдесят семь лет после гибели они спасают ее снова, мистическим образом передав информацию о грозящей ей беде своим внукам.

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 18 ноября 2010
Дата выхода
18 ноября 2010 Россия Mallory Film
18 ноября 2010 Беларусь
18 ноября 2010 Казахстан
12 декабря 2010 США
18 ноября 2010 Украина
Сборы в мире $1 060
Производство Mallory Film
Другие названия
Svyaz vremyon, Connected by Time, Связь времен
Режиссер
Алексей Колмогоров
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Маркус Кунце
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Тамара Спиричева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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