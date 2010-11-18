Это невероятная история любви, преодолевшей войну и пропасть времени длинной в шестьдесят семь лет. Действие происходит в двух временных линиях: в наше время и в 1943 году, в России и в Германии. Два молодых лейтенанта — немец и русский — разделенные войной, идеологией, солдатским долгом, вынуждены волею обстоятельств преодолеть взаимную ненависть и заключить перемирие. Посреди войны они оказываются на островке хрупкого мира, где влюбляются в одну девушку.

Им хотелось бы продлить этот светлый сон. Но война продолжается, и каждый должен вернуться к своим. Они снова враги. Единственное, в чем оба лейтенанта сходятся — они должны спасти девушку. И они ее спасают ценой собственных жизней. И через шестьдесят семь лет после гибели они спасают ее снова, мистическим образом передав информацию о грозящей ей беде своим внукам.