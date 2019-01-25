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История об индийской национальной героине, символе сопротивления деспотизму британских колонизаторов, лидера княжества Джханси — Лакшми Баи (имя при рождении — Маникарника). В 1857 году женщина принимала активное участие в Сипайском восстании против жестокой политики англичан: возглавляла оборону Джханси от армии генерала Роуза и воевала во главе кавалерийского отряда.
|25 января 2019
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|25 января 2019
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