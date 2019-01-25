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Постер фильма Маникарника: Королева Джханси
6.4
Киноафиша Фильмы Маникарника: Королева Джханси
6.4

Маникарника: Королева Джханси

, 2019
Manikarnika: The Queen of Jhansi
Индия / драма, исторический, биография, военный / 18+
Постер фильма Маникарника: Королева Джханси
6.4

О фильме

История об индийской национальной героине, символе сопротивления деспотизму британских колонизаторов, лидера княжества Джханси — Лакшми Баи (имя при рождении — Маникарника). В 1857 году женщина принимала активное участие в Сипайском восстании против жестокой политики англичан: возглавляла оборону Джханси от армии генерала Роуза и воевала во главе кавалерийского отряда.

В ролях

Кангана Ранаут
Manikarnika
Дэнни Дензонгпа
Ghulam Ghaus Khan
Атул Кулкарни
Tatya Tope
Суреш Оберой
Peshwa of Bithoor
Кулбхушан Харбанда
Dixit Ji
Джишу Сенгупта
Gangadhar
Мохаммед Зишан Айюб
Sadashiv Rao
Анкита Локханде
Jhalkari
Mishti Chakravarty
Kashi
Ричард Кип
Hugh Rose
Режиссер Радха Кришна Джагарламуди
Сценарист К. В. Виджайендра Прасад, Prasoon Joshi, Himanshu Tripathi, Abhimanyu Srivastava
Композитор Анкит Балхара, Sanchit Balhara, Шанкар Махадеван, Loy Mendonsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 января 2020
Премьера в мире 25 января 2019
Дата выхода
25 января 2019 Индия
25 января 2019 Канада
25 января 2019 Малайзия
25 января 2019 Новая Зеландия
25 января 2019 ОАЭ
25 января 2019 Сингапур
Бюджет 1 250 000 000 INR
Сборы в мире $13 015 341
Производство Kairos Kontent Studios, Zee Studios, Zee Studios
Другие названия
Manikarnika: The Queen of Jhansi, Manikarnika, Manikarnika Jhansi kuninganna, Manikarnika: Jhansi malikasi, Manikarnika: Kraljica Janši, Rani Lakshmibai, Маникарника: Королева Джханси, マニカルニカ ジャーンシーの女王, มณิกรรณิกา ราชินีแห่งจันษี

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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саундтрек фильма Маникарника: Королева Джханси

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