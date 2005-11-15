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Иди и смотри, 1985

1985 / СССР
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время Второй мировой войны белорусский мальчик оказался втянутым в зверства войны, сражаясь вместе с безнадежно разрозненным движением сопротивления против безжалостных немецких войск. Наблюдая за сценами чудовищного ужаса и выживая в самых невероятных ситуациях, герой скоро теряет невинность, а затем и свой разум.

  • При съемке использовались боевые патроны: исполнитель главной роли Алексей Кравченко описывал, как настоящие пули пролетали в 10 сантиметрах над его головой.
  • Элем Климов планировал гипнотизировать Кравченко у психотерапевта перед съемкой самых ужасных и жестоких сцен, чтобы они не повлияли на его юный разум. Однако актер оказался не подвержен гипнозу и всю дорогу вынужден был притворяться.
  • Многие немецкие солдаты в фильме используют советское оружие. Это исторически точная деталь, так как они с меньшей вероятностью заклинивают и могут работать при более низких температурах, чем многие орудия немецкого производства.
  • Оригинальное белорусское название фильма происходит от главы 6 Книги Откровений, где в первом, третьем, пятом и седьмом стихах написано «ідзі і глядзі» («Приди и смотри», греческий: Ἐρχου καὶ ἴδε, Erchou kai ide), как приглашение взглянуть на разрушения, причиненные Четырьмя всадниками Апокалипсиса.

Флера — шестнадцатилетний мальчишка, откопавший среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок карабин, и отправившийся в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. В конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым и даже — старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины.

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 1 января 1986
Премьера онлайн 15 ноября 2005
Премьера в мире 9 июля 1985
Возраст 16+
Режиссер
Элем Климов
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Ольга Миронова
Ольга Миронова
Любомирас Лауцявичюс
Любомирас Лауцявичюс
Владас Багдонас
Юрис Лумисте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иди и смотри 2 постера
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Иди и смотри смотреть онлайн

Иди и смотри
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