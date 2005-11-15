Иди и смотри, 1985

Во время Второй мировой войны белорусский мальчик оказался втянутым в зверства войны, сражаясь вместе с безнадежно разрозненным движением сопротивления против безжалостных немецких войск. Наблюдая за сценами чудовищного ужаса и выживая в самых невероятных ситуациях, герой скоро теряет невинность, а затем и свой разум.
Флера — шестнадцатилетний мальчишка, откопавший среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок карабин, и отправившийся в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. В конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым и даже — старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины.