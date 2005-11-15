Иди и смотри, 1985

Жанр: военный драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Во время Второй мировой войны белорусский мальчик оказался втянутым в зверства войны, сражаясь вместе с безнадежно разрозненным движением сопротивления против безжалостных немецких войск. Наблюдая за сценами чудовищного ужаса и выживая в самых невероятных ситуациях, герой скоро теряет невинность, а затем и свой разум. Развернуть При съемке использовались боевые патроны: исполнитель главной роли Алексей Кравченко описывал, как настоящие пули пролетали в 10 сантиметрах над его головой.

Элем Климов планировал гипнотизировать Кравченко у психотерапевта перед съемкой самых ужасных и жестоких сцен, чтобы они не повлияли на его юный разум. Однако актер оказался не подвержен гипнозу и всю дорогу вынужден был притворяться.

Многие немецкие солдаты в фильме используют советское оружие. Это исторически точная деталь, так как они с меньшей вероятностью заклинивают и могут работать при более низких температурах, чем многие орудия немецкого производства.

Оригинальное белорусское название фильма происходит от главы 6 Книги Откровений, где в первом, третьем, пятом и седьмом стихах написано «ідзі і глядзі» («Приди и смотри», греческий: Ἐρχου καὶ ἴδε, Erchou kai ide), как приглашение взглянуть на разрушения, причиненные Четырьмя всадниками Апокалипсиса. Развернуть Флера — шестнадцатилетний мальчишка, откопавший среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок карабин, и отправившийся в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. В конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым и даже — старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины. Развернуть 8.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4 Продолжительность 2 часа 16 минут Год выпуска 1985 Премьера в России 1 января 1986 Премьера онлайн 15 ноября 2005 Премьера в мире 9 июля 1985 Возраст 16+ Режиссер Элем Климов В ролях Алексей Кравченко Ольга Миронова Любомирас Лауцявичюс Владас Багдонас Юрис Лумисте Все актеры и съемочная группа 2 постера

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