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Чай с Муссолини Чай с Муссолини
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Tea With Mussolini

Чай с Муссолини, 1999

1999 / Италия / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Флоренция, 1934 год. Зловещий диктатор Муссолини и его соратники прибирают власть в Италии к своим рукам. Но в залитой солнцем, сонной Флоренции все идет по-старому. Здесь ведет сытое, размеренное и умеренное существование пестрая компания пожилых леди из Америки и Британии, прозванных местными остряками «Скорпионшами».

Дамы проводят дни в светских разговорах, неторопливых чаепитиях и обсуждениях бесспорных достоинств своего неподражаемого кумира — Муссолини. Но никто из «скорпионш» еще не подозревает, что очень скоро кумир сделает их жизнь в Италии невыносимой, объявит женщин опасными и вышлет из страны…

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 26 марта 1999
Премьера в мире 25 марта 1999
Возраст 12+
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли
В ролях
Шер
Шер
Джуди Денч
Джуди Денч
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Лили Томлин
Лили Томлин
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чай с Муссолини 2 постера
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