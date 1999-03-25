Чай с Муссолини, 1999

Флоренция, 1934 год. Зловещий диктатор Муссолини и его соратники прибирают власть в Италии к своим рукам. Но в залитой солнцем, сонной Флоренции все идет по-старому. Здесь ведет сытое, размеренное и умеренное существование пестрая компания пожилых леди из Америки и Британии, прозванных местными остряками «Скорпионшами».



Дамы проводят дни в светских разговорах, неторопливых чаепитиях и обсуждениях бесспорных достоинств своего неподражаемого кумира — Муссолини. Но никто из «скорпионш» еще не подозревает, что очень скоро кумир сделает их жизнь в Италии невыносимой, объявит женщин опасными и вышлет из страны…