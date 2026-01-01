Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Шпион в черном
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Шпион в черном

Шпион в черном

The Spy in Black 18+
О фильме

Захватывающая шпионская лента о секретной миссии капитана германской подводной лодки, которого во время Первой мировой войны отправили на Север Шотландии.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 3 августа 1939
Дата выхода
3 августа 1939 Великобритания
10 июня 1942 Португалия
7 октября 1939 США
Бюджет 47 300 GBP
Производство Irving Asher Productions
Другие названия
The Spy in Black, U-Boat 29, De zwarte spion, Den sorte spion, El espía submarino U-boat 29, O Espião de Negro, O Espião Negro, Der Spion in Schwarz, El espía negro, El espía submarino U-29, Kém a sötétben, L'espion noir, Must spioon, O espião de preto, O Espião Submarino, O mavros kataskopos, Spia in nero, Špijun u crnom, Szpieg w czerni, U-båtspionen, Шпион в черном, スパイ
Режиссер
Майкл Пауэлл
Майкл Пауэлл
В ролях
Себастьян Шоу
Мариус Горинг
Конрад Фейдт
Конрад Фейдт
Валери Хобсон
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
