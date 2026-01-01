Захватывающая шпионская лента о секретной миссии капитана германской подводной лодки, которого во время Первой мировой войны отправили на Север Шотландии.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска1939
Премьера в мире3 августа 1939
Дата выхода
3 августа 1939
Великобритания
10 июня 1942
Португалия
7 октября 1939
США
Бюджет47 300 GBP
ПроизводствоIrving Asher Productions
Другие названия
The Spy in Black, U-Boat 29, De zwarte spion, Den sorte spion, El espía submarino U-boat 29, O Espião de Negro, O Espião Negro, Der Spion in Schwarz, El espía negro, El espía submarino U-29, Kém a sötétben, L'espion noir, Must spioon, O espião de preto, O Espião Submarino, O mavros kataskopos, Spia in nero, Špijun u crnom, Szpieg w czerni, U-båtspionen, Шпион в черном, スパイ