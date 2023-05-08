Расправляя крылья, 2023

1943 год. Анна Петрова – боевая летчица, которая получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Она вернулась в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты».
Руководство завода, не зная о последствиях ее травмы, поручает Анне вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт для боевых испытаний.
Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой, Анна преследует и личную цель. Она настроена поквитаться с майором Бриггелем – немецким летчиком «Черного Мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный. Несмотря на суровое время, тяжелые испытания, внутреннюю боль и горечь утрат, преодолевая желание мстить за тех, кого потеряли, Анна и Зотов открываются друг другу.