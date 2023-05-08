Расправляя крылья, 2023

1943 год. Анна Петрова – боевая летчица, которая получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Она вернулась в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты».

Руководство завода, не зная о последствиях ее травмы, поручает Анне вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт для боевых испытаний.