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Расправляя крылья Расправляя крылья
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Расправляя крылья, 2023

2023 / Россия
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О фильме

1943 год. Анна Петрова – боевая летчица, которая получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Она вернулась в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты».

Руководство завода, не зная о последствиях ее травмы, поручает Анне вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт для боевых испытаний.

Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой, Анна преследует и личную цель. Она настроена поквитаться с майором Бриггелем – немецким летчиком «Черного Мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный. Несмотря на суровое время, тяжелые испытания, внутреннюю боль и горечь утрат, преодолевая желание мстить за тех, кого потеряли, Анна и Зотов открываются друг другу.

 

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 мая 2023
Премьера в мире 8 мая 2023
Возраст 12+
Режиссер
Ольга Музалева
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Расправляя крылья 1 постер
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