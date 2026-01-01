Maj. Abraham Falconer Я понимаю, ты спишь с Фольксвагеном

Cpl. Clearboy Да, сэр. Есть какое-то правило против этого, сэр?

Maj. Abraham Falconer Есть

Cpl. Clearboy Педерастия?

Maj. Abraham Falconer Это для животных, есть правило против использования вражеской техники. Это сбивает с толку.

Cpl. Clearboy Сэр, это красивая машина, сэр

Maj. Abraham Falconer Ты, наверное, очень любишь Фольксваген, капрал Клирибой

Cpl. Clearboy 36 лошадиных сил. Без воды, сэр. Двигатель сзади, воздушное охлаждение, без воды, сэр!

Maj. Abraham Falconer Мир страдает от нехватки воды, капрал Клирибой?