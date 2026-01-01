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Постер фильма Охрана замка
6.1
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6.1

Охрана замка

, 1969
Castle Keep
США / военный, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Охрана замка
6.1

Причины посмотреть

О фильме

Фильм является экранизацией романа Уильяма Истлэйка.

Самый конец Второй мировой войны, семеро американских солдат расположившиеся в замке на бельгийско-немецкой границе ведут его оборону, дабы защитить произведения искусства принадлежащие хозяину замка.

В ролях

Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Maj. Abraham Falconer
Патрик О’Нил
Capt. Lionel Beckman
Жан-Пьер Омон
Henri Tixier, Count of Maldorais
Питер Фальк
Питер Фальк
Sgt. Rossi
Астрид Хирен
Therese de Maldorais
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Cpl. Clearboy
Тони Билл
Lt. Amberjack
Аль Фриман
Pvt. Allistair Piersall Benjamin
Джеймс Паттерсон
Elk
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Lt. Billy Byron Bix
Режиссер Сидни Поллак
Сценарист Уильям Истлейк, Дэниэл Тарадаш, Дэвид Рейфил
Композитор Мишель Легран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 23 июля 1969
Дата выхода
31 июля 1970 Ирландия 15
20 сентября 1969 Италия
23 июля 1969 США
1 октября 1969 Франция
23 июля 1969 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Производство Filmways Pictures, Avala Film
Другие названия
Castle Keep, Das Schloß in den Ardennen, Un château en enfer, A Defesa do Castelo, Ardenne '44: un inferno, Borgen, Den enøjede falk, Donjonul castelului, Fästningen i Ardennerna, Festningen, Grajski stolp, Hájili jsme hrad, I megali mahi tis Flandras, La fortalesa, La fortaleza, Los Temerarios, Nabard baraye piruzi, O Castelo de Maldorais, Obrona zamku, Rautaiset sankarit, Tek gözlü kahraman, To kastro tou polemou, Vártorony, Охрана замка, Пазителите на замъка, 基堡八勇士, 大反撃, Ardenne '44 - Un Inferno, Η Μεγάλη Μάχη της Φλάνδρας, Το Κάστρο του Πολέμου

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Цитаты

Maj. Abraham Falconer Я понимаю, ты спишь с Фольксвагеном
Cpl. Clearboy Да, сэр. Есть какое-то правило против этого, сэр?
Maj. Abraham Falconer Есть
Cpl. Clearboy Педерастия?
Maj. Abraham Falconer Это для животных, есть правило против использования вражеской техники. Это сбивает с толку.
Cpl. Clearboy Сэр, это красивая машина, сэр
Maj. Abraham Falconer Ты, наверное, очень любишь Фольксваген, капрал Клирибой
Cpl. Clearboy 36 лошадиных сил. Без воды, сэр. Двигатель сзади, воздушное охлаждение, без воды, сэр!
Maj. Abraham Falconer Мир страдает от нехватки воды, капрал Клирибой?
Cpl. Clearboy Сейчас нет, сэр, но представьте, если эта война будет длиться бесконечно и уничтожит всё на свете. Так как Фольксваген может обходиться без воды, она обязательно выживет, когда другие существа исчезнут. Однажды мир будет населён только Фольксвагенами!

Отзывы о фильме

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