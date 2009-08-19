Однажды люди научились создавать боевые машины и наделять их интеллектом. Но машины восстали против своих создателей, и в страшной войне человечество было уничтожено механическими монстрами. Перед тем, как погибнуть, профессор, придумавший умных машин, создал девять тряпичных кукол, вложив в каждую из них человеческую душу. Девять героев. Девять характеров. Только вместе, помогая друг другу, им суждено выжить. Выжить и выполнить свою миссию – возродить жизнь на Земле.

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