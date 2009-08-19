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9, 2009

2009 / США
7.8 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Однажды люди научились создавать боевые машины и наделять их интеллектом. Но машины восстали против своих создателей, и в страшной войне человечество было уничтожено механическими монстрами. Перед тем, как погибнуть, профессор, придумавший умных машин, создал девять тряпичных кукол, вложив в каждую из них человеческую душу. Девять героев. Девять характеров. Только вместе, помогая друг другу, им суждено выжить. Выжить и выполнить свою миссию – возродить жизнь на Земле.
7.8 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 сентября 2009
Премьера в мире 19 августа 2009
Прокатчик UPI
Режиссер
Шэйн Эккер
В ролях
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Джон Райлли
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Криспин Гловер
Криспин Гловер
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма 9 2 постера
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Представить себе совместное предприятие с участием Тима Бёртона и Тимура Бекмамбетова – все равно что вообразить, скажем, Анджелину Джоли в компании Тарапуньки и Штепселя. Однако ж нет, в рамках фантастического жанра подобное еще как возможно, и эти почти тезки оказались сопродюсерами новой готической кинофрески по сценарию Памелы Петтлер, чуть ранее занимавшейся «Домом-монстром» и «Трупом невесты». Шейн Эккер, дебютировавший «9» на большом экране,…
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Igor_Kirkorov 25 февраля 2023, 22:30
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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