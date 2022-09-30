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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Величайший пивной забег в мире
The Greatest Beer Run Ever
Величайший пивной забег в мире,
США
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Премьера онлайн
30 сентября 2022
Премьера в мире
30 сентября 2022
Режиссер
Питер Фаррелли
В ролях
Рассел Кроу
Зак Эфрон
Билл Мюррей
Kyle Allen
Джейк Пикинг
Все актеры и съемочная группа
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Мюзикл с Райаном Рейнольдсом и многое другое: Apple TV+ анонсировал свои ближайшие оригинальные проекты
Также стример опубликовал первые кадры из нескольких ожидаемых фильмов.
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9 марта 2022 14:20
Актерский состав фильма «Величайший пивной забег» пополнился рядом артистов
Главные роли исполнят Зак Эфрои и Рассел Кроу, а среди новичков оказалась дочь Энди Серкиса.
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9 ноября 2021 15:47
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