В ролях
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Renzo Rossellini
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
1941
Премьера в мире
14 сентября 1941
Дата выхода
|23 июля 1943
|Германия
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|3 октября 1941
|Италия
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|3 марта 1943
|Франция
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Производство
Centro Cinematografico del Ministero della Marina, Scalera Film
Другие названия
La nave bianca, The White Ship, A fehér hajó, A Nave Branca, Biały statek, Die glückliche Heimkehr, La nave blanca, Le navire blanc, Белый корабль, 白い船