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5.7
Киноафиша Фильмы Белый корабль
5.7

Белый корабль

, 1941
La nave bianca
Италия / драма, военный / 18+
5.7

В ролях

Augusto Basso
A Stoker
Elena Fondi
A Nurse
Режиссер Роберто Росселлини
Сценарист Роберто Росселлини
Композитор Renzo Rossellini
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 14 сентября 1941
Дата выхода
23 июля 1943 Германия
3 октября 1941 Италия
3 марта 1943 Франция
Производство Centro Cinematografico del Ministero della Marina, Scalera Film
Другие названия
La nave bianca, The White Ship, A fehér hajó, A Nave Branca, Biały statek, Die glückliche Heimkehr, La nave blanca, Le navire blanc, Белый корабль, 白い船

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb

Отзывы о фильме

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