Белое солнце пустыни, 1970

Красноармеец Сухов - герой двух войн, который мечтает о том, чтобы вернуться из жарких среднеазиатских пустынь домой к любимой жене. По пути он встречает красного командира Рахимова, который уговаривает Сухова помочь ему. Пока Рахимов ловит бандита Абдуллу, Сухов должен присмотреть за его гаремом, которому грозит смертельная опасность, если Абдулла их найдет. Вместе с молодым красноармейцем Петрухой и десятком жен Абдуллы, Сухов отправляется в ближайший поселок.
Бесконечная пустыня, боец Сухов, прикуривающий с динамитной шашки, нескладный Петруха с вечно заклинивающей трехлинейкой, обаятельный Верещагин, с надоевшей черной икрой и знаменитыми песнями-балладами, ловкий Саид с незабвенным «Стреляли», злодей Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с черепахою…