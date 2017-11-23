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Белое солнце пустыни Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни, 1970

1970 / СССР
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Красноармеец Сухов - герой двух войн, который мечтает о том, чтобы вернуться из жарких среднеазиатских пустынь домой к любимой жене. По пути он встречает красного командира Рахимова, который уговаривает Сухова помочь ему. Пока Рахимов ловит бандита Абдуллу, Сухов должен присмотреть за его гаремом, которому грозит смертельная опасность, если Абдулла их найдет. Вместе с молодым красноармейцем Петрухой и десятком жен Абдуллы, Сухов отправляется в ближайший поселок.

  • Рабочее название фильма - “Спасите гарем!”. 
  • Съемки картины проходили в Ленинградской области, в пустыне Каракумы и на побережье Каспийского моря.
  • Роль товарища Сухова мог сыграть Георгий Юматов, но у актера были серьезные проблемы с алкоголем, и прямо накануне съемок он напился и ввязался в драку. Из-за многочисленных синяков на лице ни о каких съемках не могло быть и речи. 
  • Фильм стал одним из талисманов советских (а затем и российских) космонавтов. Перед каждым стартом космонавты обязательно пересматривают фильм, кассета с ним есть даже на борту МКС.
  • Кровь на лице Верещагина в эпизоде на баркасе - настоящая. Накануне съемок актеру Павлу Луспекаеву рассекли бровь в потасовке с местными жителями возле пивной.
  • Многочисленные фразы героев фильма вошли в русскую разговорную речь и стали крылатыми.

Бесконечная пустыня, боец Сухов, прикуривающий с динамитной шашки, нескладный Петруха с вечно заклинивающей трехлинейкой, обаятельный Верещагин, с надоевшей черной икрой и знаменитыми песнями-балладами, ловкий Саид с незабвенным «Стреляли», злодей Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с черепахою…

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 30 марта 1970
Премьера в мире 14 декабря 1969
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Мотыль
В ролях
Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Павел Луспекаев
Павел Луспекаев
Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе
Раиса Куркина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
8.0
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
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