Белое солнце пустыни, 1970

Красноармеец Сухов - герой двух войн, который мечтает о том, чтобы вернуться из жарких среднеазиатских пустынь домой к любимой жене. По пути он встречает красного командира Рахимова, который уговаривает Сухова помочь ему. Пока Рахимов ловит бандита Абдуллу, Сухов должен присмотреть за его гаремом, которому грозит смертельная опасность, если Абдулла их найдет. Вместе с молодым красноармейцем Петрухой и десятком жен Абдуллы, Сухов отправляется в ближайший поселок.