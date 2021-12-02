Летчик, 2021

5 причин смотреть фильм «Летчик»:

Сюжет фильма основан на реальной истории жизни военного летчика Алексея Маресьева, который совершил настоящий подвиг во время выполнения приказа своего командующего. Раненый после сложной задачи герой был вынужден в одиночестве скрываться от нацистов и диких зверей. Он также противостоял холоду, но, к счастью, смог вернуться домой.

Режиссером картины выступил российский постановщик Ренат Давлетьяров, автор таких фильмов, как «Любовь-морковь», а также сериала «А зори здесь тихие…».

Роль военного летчика Николая Комлева исполнил прославленный российский актер Петр Федоров, известный по картинам «Аванпост», «Спутник», «Елки 2», «ДМБ», «Не лечи меня», сериалу «А зори здесь тихие…» и многим другим.

Военная драма «Летчик» стала одним из самых ожидаемых российских фильмов конца 2021 года. Жители нашей страны, как правило, уделяют особое внимание картинам, основанным на реальных событиях и посвященных победе Красной армии в войне против фашизма.

История Алексея Маресьева вошла в историю нашей страны как один из самых громких подвигов, совершенных во время войны с Третьим рейхом. Кроме того, во время просмотра фильма можно будет увидеть сразу несколько легендарных моделей военных самолетов.