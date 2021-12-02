Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летчик Летчик
Киноафиша Фильмы Летчик

Летчик, 2021

2021 / Россия
7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Военная драма Рената Давлетьярова с Петром Федоровым в главной роли
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 72
Не пойду 11
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Летчик»:

Сюжет фильма основан на реальной истории жизни военного летчика Алексея Маресьева, который совершил настоящий подвиг во время выполнения приказа своего командующего. Раненый после сложной задачи герой был вынужден в одиночестве скрываться от нацистов и диких зверей. Он также противостоял холоду, но, к счастью, смог вернуться домой.

Режиссером картины выступил российский постановщик Ренат Давлетьяров, автор таких фильмов, как «Любовь-морковь», а также сериала «А зори здесь тихие…».

Роль военного летчика Николая Комлева исполнил прославленный российский актер Петр Федоров, известный по картинам «Аванпост», «Спутник», «Елки 2», «ДМБ», «Не лечи меня», сериалу «А зори здесь тихие…» и многим другим.

Военная драма «Летчик» стала одним из самых ожидаемых российских фильмов конца 2021 года. Жители нашей страны, как правило, уделяют особое внимание картинам, основанным на реальных событиях и посвященных победе Красной армии в войне против фашизма.

История Алексея Маресьева вошла в историю нашей страны как один из самых громких подвигов, совершенных во время войны с Третьим рейхом. Кроме того, во время просмотра фильма можно будет увидеть сразу несколько легендарных моделей военных самолетов.

Съемки фильма «Летчик» проходили с января 2019 года по начало 2020 года, еще до начала пандемии во всем мире. Известно, что команда создателей картины находилась в это время в Демянском районе Новгородской области. Именно в этом регионе когда-то был сбил самолет Алексея Маресьева.

Известно, что во время выполнения своего служебного долга летчик Алексей Маресьев потерял обе ноги, однако у него нашлись силы на то, чтобы продолжить участвовать в военных действиях и даже вернуться домой к любимой жене.

История жизни и военного подвига Алексея Маресьева вдохновила писателя Бориса Полевого на создание одного из самых сильных своих произведений — рассказа, получившего название «Повесть о настоящем человеке».

Для российского постановщика Рената Давлетьярова фильм «Летчик» стал первой картиной, снятой на военную тематику. До этого режиссер в основном занимался созданием комедий положений, мелодрам и достаточно «легких» по настроению лент.

В российский прокат фильм выпускает компания «Централ Партнершип», которая в свое время работала с такими лентами, как «Ла-Ла Ленд», «Отступники», «Амели», «Невозможное», «Реальная любовь» и многими другими.

Декабрь 1941 года, Северо-западный фронт. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Самолет Комлева оказывается сбит вражескими истребителями, но ему все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное позади: Комлеву удалось выжить в воздушном бою. Однако испытания только начинаются – превозмогая голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, раненому летчику предстоит тяжелый путь к спасению…

7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера онлайн 28 февраля 2022
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Анна Пескова
Анна Пескова
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Валерий Гришко
Валерий Гришко
Александр Галибин
Александр Галибин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Летчик 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В декабре 1941 года, в самый разгар военных действий на территории Советского Союза летчик Николай Комлев совершает боевой вылет на самолете Ил-2. Его главное задание — обнаружить и уничтожить немецкую танковую колонну, которая движется на Москву (отступать, как известно, некуда, позади столица). Бывалый пилот благодаря опыту и мощи военной техники с заданием успешно справляется. Однако ликование советских пилотов прерывается атакой немецких «Мессершмиттов». Ил-2…
Читать
belkadura 10 декабря 2021, 18:05
Когда же они начнут историков нанимать? Или давать просматривать материал им..... Сколько косяков!! Несуществующего оружия, самолётов, танков, бомб… Читать дальше…
ElizavetaPersonal 5 декабря 2021, 16:31
Опять на подобное рейтинг завышен.
Отзывы Написать
39 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российская военная драма «Летчик» получила новый трейлер Премьера фильма состоится 4 ноября.
Написать
8 октября 2021 17:16
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Белые ночи», «Централ Партнершип» и премьерный показ Sony Pictures С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на втором дне «Кино Экспо 2021».
Написать
15 сентября 2021 11:31
Российскую военную драму «Летчик» покажут в США, Азии и Европе Особый интерес со стороны иностранных дистрибьюторов вызывает тот факт, что фильм основан на реальных событиях.
Написать
23 июня 2021 13:22
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
финальный трейлер
Финальный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши