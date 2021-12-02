Летчик, 2021

5 причин смотреть фильм «Летчик»:
Сюжет фильма основан на реальной истории жизни военного летчика Алексея Маресьева, который совершил настоящий подвиг во время выполнения приказа своего командующего. Раненый после сложной задачи герой был вынужден в одиночестве скрываться от нацистов и диких зверей. Он также противостоял холоду, но, к счастью, смог вернуться домой.
Режиссером картины выступил российский постановщик Ренат Давлетьяров, автор таких фильмов, как «Любовь-морковь», а также сериала «А зори здесь тихие…».
Роль военного летчика Николая Комлева исполнил прославленный российский актер Петр Федоров, известный по картинам «Аванпост», «Спутник», «Елки 2», «ДМБ», «Не лечи меня», сериалу «А зори здесь тихие…» и многим другим.
Военная драма «Летчик» стала одним из самых ожидаемых российских фильмов конца 2021 года. Жители нашей страны, как правило, уделяют особое внимание картинам, основанным на реальных событиях и посвященных победе Красной армии в войне против фашизма.
История Алексея Маресьева вошла в историю нашей страны как один из самых громких подвигов, совершенных во время войны с Третьим рейхом. Кроме того, во время просмотра фильма можно будет увидеть сразу несколько легендарных моделей военных самолетов.
Съемки фильма «Летчик» проходили с января 2019 года по начало 2020 года, еще до начала пандемии во всем мире. Известно, что команда создателей картины находилась в это время в Демянском районе Новгородской области. Именно в этом регионе когда-то был сбил самолет Алексея Маресьева.
Известно, что во время выполнения своего служебного долга летчик Алексей Маресьев потерял обе ноги, однако у него нашлись силы на то, чтобы продолжить участвовать в военных действиях и даже вернуться домой к любимой жене.
История жизни и военного подвига Алексея Маресьева вдохновила писателя Бориса Полевого на создание одного из самых сильных своих произведений — рассказа, получившего название «Повесть о настоящем человеке».
Для российского постановщика Рената Давлетьярова фильм «Летчик» стал первой картиной, снятой на военную тематику. До этого режиссер в основном занимался созданием комедий положений, мелодрам и достаточно «легких» по настроению лент.
В российский прокат фильм выпускает компания «Централ Партнершип», которая в свое время работала с такими лентами, как «Ла-Ла Ленд», «Отступники», «Амели», «Невозможное», «Реальная любовь» и многими другими.
Декабрь 1941 года, Северо-западный фронт. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Самолет Комлева оказывается сбит вражескими истребителями, но ему все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное позади: Комлеву удалось выжить в воздушном бою. Однако испытания только начинаются – превозмогая голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, раненому летчику предстоит тяжелый путь к спасению…