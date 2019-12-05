Ржев, 2019

Ржев — небольшой город в 200 км от Москвы. В 1942 году возле него проходят ожесточенные бои, от которых зависит, удастся ли отстоять столицу и переломить ход войны. Командир роты советских солдат получает приказ всеми силами удерживать деревню Овсянниково, которую ранее удалось освободить ценой огромных потерь. Вместо подкрепления в деревню прибывает начальник особого отдела, цель которого — найти и уничтожить предателей Родины среди своих.
Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот.
Опять режиссёр "обсирает" и советские время (это сейчас ОЧЕНЬ модно) и Советску Армию!....… Читать дальше…