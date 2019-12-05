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Ржев Ржев
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Ржев, 2019

2019 / Россия
8.0 Оцените
147 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Ржев — небольшой город в 200 км от Москвы. В 1942 году возле него проходят ожесточенные бои, от которых зависит, удастся ли отстоять столицу и переломить ход войны. Командир роты советских солдат получает приказ всеми силами удерживать деревню Овсянниково, которую ранее удалось освободить ценой огромных потерь. Вместо подкрепления в деревню прибывает начальник особого отдела, цель которого — найти и уничтожить предателей Родины среди своих. 

  • Фильм снят по мотивам повести Вячеслава Кондратьева “Искупить кровью”.
  • По словам создателей, чтобы добиться реализма, некоторые сцены фильма снимали в тридцатиградусный мороз. Это сомнительное заявление, поскольку в местах съемок во время производства фильм температура была существенно выше.
  • В батальных сценах обошлись без использования спецэффектов.
  • Фильм снимался под Санкт-Петербургом, где на военном полигоне была построена деревня. Некоторые дома разбирались в заброшенных тверских селах и транспортировались на место съемок для воссоздания подлинного облика деревни.
  • Наряду с картиной “Движение вверх” фильм вошёл в список лучших картин 2019 года, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот.

8.0 Оцените
147 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 4 июня 2021
Премьера в мире 5 декабря 2019
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Игорь Копылов
Игорь Копылов
В ролях
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Иван Батарев
Иван Батарев
Олег Гаянов
Олег Гаянов
Арсений Семёнов
Арсений Семёнов
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ржев 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Ржевская операция – одно из самых сложных для официальной истории событий войны. Её результаты можно считать победой советской армии, но победа эта досталась чудовищными потерями. По разным оценкам, потери советской стороны в этой битве достигли от полумиллиона до более миллиона людей (в конце кинофильма заявлена последняя цифра). Неудивительно, что такая кровопролитная битва в итоге оказалась недостаточно отрефлексирована в искусстве. Ржев практически не упоминается в кино, даже в таком…
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Mikhail Kokin 5 декабря 2019, 21:13
Фильм отношения к "Ржеву" не имеет!
Опять режиссёр "обсирает" и советские время (это сейчас ОЧЕНЬ модно) и Советску Армию!....… Читать дальше…
fdkl1987 15 декабря 2019, 06:56
Фильм ЛЖИВЫЙ...скажем так - качественный ОБМАН! Отображает убогое мнение нынешних Дудей на СССР и людей, которые в нем жили. Только судят они по… Читать дальше…
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5 июля 2021 19:01
Военный фильм «Ржев» потряс зрителей на Шанхайском кинофестивале Организаторы показывали фильм пять раз.
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11 августа 2020 10:47
Режиссер фильма «Ржев» рассказал, как и для чего создавалось кино о ржевской трагедии 8 мая на телеканале «Россия» состоялся показ фильма «Ржев», вышедшего на экраны кинотеатров в декабре 2019 года. Журналисты пообщались с режиссером киноленты Игорем Копыловым.
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9 мая 2020 13:15
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