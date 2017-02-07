Krystyna Смотри. Старая крипта. Надпись. «Так часто ты, как пылающий факел с огнём горящего конопляного дыма, не знаешь, несут ли эти пламя свободу или смерть, пожирая всё, что тебе дорого. Останутся лишь пепел и хаос, закручивающийся в пустоту.» Буквы размыты. Не могу прочесть.

Maciek Chelmicki Это Норвида слова. «Или пепел сохранит славу звёздного бриллианта, Утренней Звезды вечного триумфа.»

Krystyna Это прекрасно. «Или пепел сохранит славу звёздного бриллианта...» А кто мы?