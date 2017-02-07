Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пепел и алмаз
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Пепел и алмаз

Пепел и алмаз

Popioł i Diament 18+
Причины посмотреть

О фильме

- по мотивам повести Ежи Анджеевского.

Один из участников антикоммунистического движения убивает секретаря обкома. По ошибке Мацек и его командир станвятся виновниками гибели не партийного деятеля, а двух простых рабочих. Теперь они вынуждены скрываться в своей стране.

Страна Польша
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 3 октября 1958
Дата выхода
1 сентября 1965 Россия 18+
7 ноября 2008 Аргентина
9 мая 1968 Германия
8 июля 1961 Гонконг
24 октября 2010 Греция
18 февраля 1960 Дания
27 сентября 1959 Италия
3 октября 1958 Польша
13 октября 1965 СССР
29 мая 1961 США
7 декабря 2012 Тайвань
5 февраля 1960 Финляндия
6 ноября 1959 Франция
2 ноября 1959 Швеция
27 ноября 2012 Япония
Бюджет 6 070 000 PLN
Производство Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Popiól i diament, Ashes and Diamonds, Cenizas y diamantes, Pepeo i dijamant, Asche und Diamant, Aske og diamanter, Pepel in diamant, Пепел и алмаз, As en diamanten, Aska och diamant, Aska och diamanter, Cendres et diamant, Cenere e diamanti, Cenuşă şi diamant, Cinza e Diamantes, Cinzas E Diamantes, Hamu és gyémánt, Küller ve Elmaslar, Popel a démant, Popiół i diament, Popol a diamant, Tuhkaa ja timantteja, Tuhkaa ja timanttia, Στάχτες και διαμάντια, Пепел и диамант, Попіл і діамант, 재와 다이아몬드, 灰とダイヤモンド, 灰烬与钻石, 灰燼與鑽石
Режиссер
Анджей Вайда
Анджей Вайда
В ролях
Збигнев Цибульский
Адам Павликовский
Ева Кшижевска
Вацлав Застшежиньский
Ян Чечерский
Все актеры и съемочная группа
7.8
7.7 IMDb
Киноляпы

Стаканы с водкой поджигают — пламя горит ненормально долго и сильнее, чем ожидалось, что наводит на мысль о том, что в фильме использовали более чистое горючее, например бензин. Более того, когда последнее пламя гаснет (ок. 41-й минуты), в стакане не остаётся никакой жидкости. Воспламеняется только спиртовая составляющая любого стакана спиртного, и даже после самых крепких польских водок в стакане остался бы остаток воды.

Цитаты
Krystyna Смотри. Старая крипта. Надпись. «Так часто ты, как пылающий факел с огнём горящего конопляного дыма, не знаешь, несут ли эти пламя свободу или смерть, пожирая всё, что тебе дорого. Останутся лишь пепел и хаос, закручивающийся в пустоту.» Буквы размыты. Не могу прочесть.
Maciek Chelmicki Это Норвида слова. «Или пепел сохранит славу звёздного бриллианта, Утренней Звезды вечного триумфа.»
Krystyna Это прекрасно. «Или пепел сохранит славу звёздного бриллианта...» А кто мы?
Maciek Chelmicki Ты — однозначно бриллиант.
