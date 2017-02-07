Отзывы о фильме
- по мотивам повести Ежи Анджеевского.
Один из участников антикоммунистического движения убивает секретаря обкома. По ошибке Мацек и его командир станвятся виновниками гибели не партийного деятеля, а двух простых рабочих. Теперь они вынуждены скрываться в своей стране.
|1 сентября 1965
|Россия
|18+
|7 ноября 2008
|Аргентина
|9 мая 1968
|Германия
|8 июля 1961
|Гонконг
|24 октября 2010
|Греция
|18 февраля 1960
|Дания
|27 сентября 1959
|Италия
|3 октября 1958
|Польша
|13 октября 1965
|СССР
|29 мая 1961
|США
|7 декабря 2012
|Тайвань
|5 февраля 1960
|Финляндия
|6 ноября 1959
|Франция
|2 ноября 1959
|Швеция
|27 ноября 2012
|Япония
Стаканы с водкой поджигают — пламя горит ненормально долго и сильнее, чем ожидалось, что наводит на мысль о том, что в фильме использовали более чистое горючее, например бензин. Более того, когда последнее пламя гаснет (ок. 41-й минуты), в стакане не остаётся никакой жидкости. Воспламеняется только спиртовая составляющая любого стакана спиртного, и даже после самых крепких польских водок в стакане остался бы остаток воды.