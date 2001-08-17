22 июня 1941 года семья празднует день рождения дочки. Этот прекрасный солнечный день, радостный и веселый. Для девочки он наполнен важными событиями и приключениями — ее праздник отмечают всей деревней.



Никто еще не знает, что папа уйдет на работу в райцентр и вернется через несколько часов в военной форме ополченца. Чтобы проститься с семьей.



И что в момент прощания в деревню уже будут входить фашистские войска. А сегодня все веселятся, поют песни и поднимают тосты за будущее, за счастливую жизнь девочки, не задумываясь о том, что очень скоро на этом же самом месте жизнь может внезапно оборваться.