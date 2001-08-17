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Киноафиша Фильмы Праздник

Праздник

Prazdnik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

22 июня 1941 года семья празднует день рождения дочки. Этот прекрасный солнечный день, радостный и веселый. Для девочки он наполнен важными событиями и приключениями — ее праздник отмечают всей деревней.

Никто еще не знает, что папа уйдет на работу в райцентр и вернется через несколько часов в военной форме ополченца. Чтобы проститься с семьей.

И что в момент прощания в деревню уже будут входить фашистские войска. А сегодня все веселятся, поют песни и поднимают тосты за будущее, за счастливую жизнь девочки, не задумываясь о том, что очень скоро на этом же самом месте жизнь может внезапно оборваться.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 17 августа 2001
Дата выхода
17 августа 2001 Россия 12+
11 июля 2005 Казахстан
11 июля 2005 Украина
Производство Киностудия имени М. Горького, Studiya "38-42"
Другие названия
Prazdnik, Urodziny, Праздник
Режиссер
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Ольга Блок-Миримская
Ксения Качалина
Саша Королев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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