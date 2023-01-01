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Братушка
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Bratyuzhka

Братушка, 1976

1976 / Болгария
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О фильме

Один из эпизодов освобождения Болгарии советскими солдатами в сентябре 1944 года. У следующей в тыловом обозе конной повозки Алеся Казанка ломается колесо и ему приходится завернуть в ближайшую деревню. Жители деревни давно уже ждут освободителей и устраивают Алесю торжественную встречу. Местные мастера ставят на его телегу новое колесо – красивое, расписное. Казанка просит подвести до города студент Живко, которого сослали сюда прежние власти за подпольную работу. У Алеся уже есть одна пассажирка — румынка Марика, освобождённая советскими бойцами из фашистского плена. Вскоре у троих путешественников появляется еще один попутчик — в плен Казанку сдаётся немецкий солдат Иоганн. Прежде чем герои фильма доберутся до города, произойдёт еще много встреч и событий...

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1976
Возраст 18+
Режиссер
Игорь Добролюбов
В ролях
Анатолий Кузнецов
Стефан Данаилов
Светлана Тома
Светлана Тома
Владимир Басов
Владимир Басов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
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Постер фильма Братушка 1 постер
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