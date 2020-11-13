Подольские курсанты, 2020

Военный фильм «Подольские курсанты» основан на реальных событиях, произошедших в октябре 1941 года под Москвой.

Немецкие войска наносят сокрушительный удар под кодовым названием «Тайфун» по Смоленской области. Это был настолько сильный удар, что противостоять ему было практически невозможно. Он мог стать решающим в войне и позволить войскам врага прорваться в самое сердце страны — в Москву.

Остановить натиск врага все еще было возможно, но пришлось бы рисковать жизнью солдат. Командование приняло непростое решение — для этой отважной миссии они выбрали Подольское артиллерийское, Подольское пехотное и Московское инженерное училища, находящиеся поблизости с Варшавским шоссе.

Солдат отправили закрывать брешь в обороне, пока не поспеет помощь и войскам врага смогут дать отпор. Среди солдат большую часть составляли молодые курсанты — кто-то только окончил школу, а кто-то и дня еще не проводил вдали от родителей. Многие из них погибли, хотя могли сыграть решающую роль в последующих боях. Их жертва не была напрасной — солдатам удалось остановить врага ценой собственной жизни. Из 3 тысяч солдат уцелели немногие.