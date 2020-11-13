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Подольские курсанты Подольские курсанты
Киноафиша Фильмы Подольские курсанты

Подольские курсанты, 2020

2020 / Россия
7.9 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Исход Великой Отечественной Войны мог быть совсем другой, если бы не подвиг этих молодых военных.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Военный фильм «Подольские курсанты» основан на реальных событиях, произошедших в октябре 1941 года под Москвой.

Немецкие войска наносят сокрушительный удар под кодовым названием «Тайфун» по Смоленской области. Это был настолько сильный удар, что противостоять ему было практически невозможно. Он мог стать решающим в войне и позволить войскам врага прорваться в самое сердце страны — в Москву.

Остановить натиск врага все еще было возможно, но пришлось бы рисковать жизнью солдат. Командование приняло непростое решение — для этой отважной миссии они выбрали Подольское артиллерийское, Подольское пехотное и Московское инженерное училища, находящиеся поблизости с Варшавским шоссе.

Солдат отправили закрывать брешь в обороне, пока не поспеет помощь и войскам врага смогут дать отпор. Среди солдат большую часть составляли молодые курсанты — кто-то только окончил школу, а кто-то и дня еще не проводил вдали от родителей. Многие из них погибли, хотя могли сыграть решающую роль в последующих боях. Их жертва не была напрасной — солдатам удалось остановить врага ценой собственной жизни. Из 3 тысяч солдат уцелели немногие. 

Фильм посвящен героическому поступку подольских курсантов, совершенному в 1941 году. Курсанты должны были продержаться четыре дня, но перевыполнили приказ и выдержали две недели. В боях за Москву курсанты смогли уничтожить 100 танков и около 5 тысяч фашистов.

Сначала картину хотели назвать «Ильинский рубеж», однако потом приняли решение переименовать на «Подольских курсантов».

Августовско-сентябрьский набор был первым военным набором подольских курсантов, который отправили на Ильинский рубеж. В основном это были выпускники школ и техникумов. Новое пополнение набирали уже из запаса, и почти все имели среднее или высшее образование.

Над фильмом работали сразу несколько некоммерческих организаций, среди них благотворительный Фонд имени Подольских курсантов и ассоциация «Народный проект». Средства от проката картины будут направлены на благотворительность и в социально-значимый проект — создание музея и военно-исторического мемориального комплекса фортификации на Ильинском рубеже.   

Техническую поддержку фильму оказал Музей техники Вадима Задорожного.

Во время работы над фильмом трагически погиб каскадер Олег Шилкин. Выполняя сложный трюк, он попал под гусеницы танка после того как водитель, управляющий танком, не смог вовремя затормозить.

Над картиной работал продюсер Игорь Угольников и его студия «Военфильм». Предыдущие проекты студии «Братская крепость» и «Батальон» собрали хорошую кассу в прокате и были высоко оценены критиками.  

Картина «Подольские курсанты» была представлена в рамках внеконкурсной программы второго Международного фестиваля ARCTIC OPEN.

Фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать совместно с регулярными частями 43-й армии фашистских захватчиков, пока не подойдет подкрепление. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве… Картина не только о войне, картина о любви, настоящей дружбе и о том, как мальчики становятся настоящими мужчинами. На последний рубеж перед Москвой были направлены около трех с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ и их командиров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.

7.9 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 8 марта 2021
Премьера в мире 13 ноября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Вадим Шмелев
Вадим Шмелев
В ролях
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подольские курсанты 5 постеров
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Подольские курсанты смотреть онлайн

Подольские курсанты
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Осеню 1941 года тысячам совсем юных курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ было приказано сдержать подступающих все ближе к Москве фашистов. Эти ребята должны были стать командирами Красной армии, которые приведут страну к победе в Великой Отечественной войне, но для большинства из них жестокость и кровопролитие на Ильинском рубеже стали последним, что они увидели в своей короткой жизни. Существует распространенное мнение, что любое историческое кино – это способ…
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Василиса Ядренкина 3 ноября 2020, 14:58
Сегодня я сходила на предпоказ. Боже, я даже не ожидала, что это будет на столько сильно, на столько душевно. Я видела трейлер и сначала было… Читать дальше…
Анжелика Харитонова 5 ноября 2020, 14:41
Кино очень даже ничего, получилось патриотично. Хотелось бы, чтобы подобных фильмов было больше. Они сделают в миллион раз больше, чем поездки по… Читать дальше…
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На защите столицы: в прокат выходит военная драма «Подольские курсанты» Бюджет ленты составил 450 млн рублей.
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4 ноября 2020 12:48
На фестивале ARCTIC OPEN состоится презентация кинопроекта «Ильинский рубеж» II Международный фестивале ARCTIC OPEN пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря. В рамках внеконкурсной программы смотра состоится презентация кинопроекта «Ильинский рубеж», в котором
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10 октября 2018 07:04
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