Подольские курсанты, 2020

Военный фильм «Подольские курсанты» основан на реальных событиях, произошедших в октябре 1941 года под Москвой.
Немецкие войска наносят сокрушительный удар под кодовым названием «Тайфун» по Смоленской области. Это был настолько сильный удар, что противостоять ему было практически невозможно. Он мог стать решающим в войне и позволить войскам врага прорваться в самое сердце страны — в Москву.
Остановить натиск врага все еще было возможно, но пришлось бы рисковать жизнью солдат. Командование приняло непростое решение — для этой отважной миссии они выбрали Подольское артиллерийское, Подольское пехотное и Московское инженерное училища, находящиеся поблизости с Варшавским шоссе.
Солдат отправили закрывать брешь в обороне, пока не поспеет помощь и войскам врага смогут дать отпор. Среди солдат большую часть составляли молодые курсанты — кто-то только окончил школу, а кто-то и дня еще не проводил вдали от родителей. Многие из них погибли, хотя могли сыграть решающую роль в последующих боях. Их жертва не была напрасной — солдатам удалось остановить врага ценой собственной жизни. Из 3 тысяч солдат уцелели немногие.
Фильм посвящен героическому поступку подольских курсантов, совершенному в 1941 году. Курсанты должны были продержаться четыре дня, но перевыполнили приказ и выдержали две недели. В боях за Москву курсанты смогли уничтожить 100 танков и около 5 тысяч фашистов.
Сначала картину хотели назвать «Ильинский рубеж», однако потом приняли решение переименовать на «Подольских курсантов».
Августовско-сентябрьский набор был первым военным набором подольских курсантов, который отправили на Ильинский рубеж. В основном это были выпускники школ и техникумов. Новое пополнение набирали уже из запаса, и почти все имели среднее или высшее образование.
Над фильмом работали сразу несколько некоммерческих организаций, среди них благотворительный Фонд имени Подольских курсантов и ассоциация «Народный проект». Средства от проката картины будут направлены на благотворительность и в социально-значимый проект — создание музея и военно-исторического мемориального комплекса фортификации на Ильинском рубеже.
Техническую поддержку фильму оказал Музей техники Вадима Задорожного.
Во время работы над фильмом трагически погиб каскадер Олег Шилкин. Выполняя сложный трюк, он попал под гусеницы танка после того как водитель, управляющий танком, не смог вовремя затормозить.
Над картиной работал продюсер Игорь Угольников и его студия «Военфильм». Предыдущие проекты студии «Братская крепость» и «Батальон» собрали хорошую кассу в прокате и были высоко оценены критиками.
Картина «Подольские курсанты» была представлена в рамках внеконкурсной программы второго Международного фестиваля ARCTIC OPEN.
Фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать совместно с регулярными частями 43-й армии фашистских захватчиков, пока не подойдет подкрепление. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве… Картина не только о войне, картина о любви, настоящей дружбе и о том, как мальчики становятся настоящими мужчинами. На последний рубеж перед Москвой были направлены около трех с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ и их командиров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.