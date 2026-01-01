После вторжения немцев в Польшу он оказывается в детском доме в СССР, где становится комсомольцем, а затем и пионером. Но вскоре после начала войны Соломон попадает в плен к немцам, где называет себя немцем из Гродно, чьи родители погибли от рук большевиков. Он становится чем-то вроде сына полка в немецкой части…
|14 ноября 1990
|Россия
|16+
|6 декабря 1991
|Бразилия
|31 октября 1991
|Германия
|14 ноября 1990
|Казахстан
|7 февраля 1992
|Польша
|28 июня 1991
|США
|14 ноября 1990
|Украина
|14 ноября 1990
|Франция
|23 мая 1998
|Южная Корея
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