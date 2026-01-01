Заливаю пузырек перекиси водорода в унитаз и радости нет предела: фаянс сияет словно жемчуг

Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права

Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена

«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого

«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»

Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»

«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»

«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»

Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын

150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже