Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Европа, Европа
7.5
Киноафиша Фильмы Европа, Европа
7.5

Европа, Европа

, 1991
Europa Europa
США / исторический, драма, военный / 18+
Постер фильма Европа, Европа
7.5

О фильме

После вторжения немцев в Польшу он оказывается в детском доме в СССР, где становится комсомольцем, а затем и пионером. Но вскоре после начала войны Соломон попадает в плен к немцам, где называет себя немцем из Гродно, чьи родители погибли от рук большевиков. Он становится чем-то вроде сына полка в немецкой части…

В ролях

Марко Хофшнайдер
Solly
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Leni
Рене Хофшнайдер
Isaak, Solly's Brother
Петр Козловски
Соломон Перель
Self
Андре Вильм
Андре Вильм
Kellerman
Эшли Уэннингер
Eric
Клаус Абрамовски
Solly's Father
Мишель Глезер
Solly's Mother
Дэльфин Форест
Inna Moyseyevna
Ханс Цишлер
Captain von Lereneau
Режиссер Агнешка Холланд
Сценарист Агнешка Холланд, Соломон Перель
Композитор Збигнев Прайснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 14 ноября 1990
Дата выхода
14 ноября 1990 Россия 16+
6 декабря 1991 Бразилия
31 октября 1991 Германия
14 ноября 1990 Казахстан
7 февраля 1992 Польша
28 июня 1991 США
14 ноября 1990 Украина
14 ноября 1990 Франция
23 мая 1998 Южная Корея 12
MPAA R
Сборы в мире $5 575 738
Производство Bayerischer Rundfunk (BR), Filmförderungsanstalt (FFA), The Senate of Berlin
Другие названия
Europa Europa, Evropa Evropa, Европа Европа, Boku wo aishita futatsu no kuni/Yôroppa Yôroppa, Európa Európa, Filhos da Guerra, Hitlerjugend, Hitlerjunge Salomon, Jøde i Hitlerjugend, 僕を愛したふたつの国／ヨーロッパ ヨーロッパ, 歐洲歐洲, Европа, Европа, Európa, Európa, 僕を愛したふたつの国 ／ ヨーロッパ ヨーロッパ, Europa, Europa, Generation War, Boku wo aishita futatsu no kuni / Yôroppa Yôroppa

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb

Цитаты

Isaak Perel - брат Саломона Говорят, сын в трудную минуту родителей не покидает.
Отец Соломона Говорят ещё, что сын должен слушаться родителей. И твоя обязанность — присматривать за братом.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Европа, Европа

В темноте
В темноте драма, военный
2011, Германия / Канада / Франция / Польша
7.0
Провинциальные актеры
Провинциальные актеры драма
1979, Польша
6.0
Кинопробы
Кинопробы драма, мелодрама
1977, Польша
6.0
Безымянная – одна женщина в Берлине
Безымянная – одна женщина в Берлине военный, драма, исторический
2008, Германия / Польша
7.0
Слуга государев
Слуга государев боевик, военный, исторический
2007, Россия
6.0
Последние дни Софии Шолль
Последние дни Софии Шолль биография, криминал, драма
2005, Германия
7.0
Академия смерти
Академия смерти драма, военный
2004, Германия
6.0
Сталинград
Сталинград драма, военный
1993, Германия
7.0
Оливье, Оливье
Оливье, Оливье приключения, криминал, драма
1992, Франция
7.0
Европа
Европа триллер, драма
1991, Дания / Франция / Швеция
7.0
Архангел(ьск)
Архангел(ьск) комедия
1990, Канада
6.0
До свидания, дети
До свидания, дети драма
1987, Франция / ФРГ
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Заливаю пузырек перекиси водорода в унитаз и радости нет предела: фаянс сияет словно жемчуг
Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше